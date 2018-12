Bayreuth: 26-Jähriger prallt mit Golf gegen Firmenvordach

BAYREUTH - In Bayreuth steuerte ein 26-Jähriger offenbar betrunken seinen Golf zu schnell in eine Kurve. Der Wagen kam von der Straße ab und schleuderte gegen ein Firmenvordach. Die vier Insassen wurden zum Teil schwer verletzt.

Nach der Kollision mit dem Vordach einer Firma wurden die vier Insassen im Golf zum Teil schwer verletzt. Foto: NEWS5



Etwa gegen 3.50 Uhr war der 26-jährige Landkreisbewohner am Sonntag gemeinsam mit drei weiteren Insassen mit seinem Golf in Bayreuth unterwegs. Laut Angaben der Polizei steuerte er seinen Wagen schließlich zu schnell in eine Kurve und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das gegen ein Firmenvordach prallte.

Die vier Insassen erlitten laut Angaben der Polizei zum Teil schwere Verletzungen. Der Golf erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Vordach sowie am Auto auf insgesamt 80.000 Euro. Der 26-Jährige war offenbar betrunken am Steuer gesessen, so die Ermittler. Ihm wird nun der Führerschein entzogen.

