2017 Bundestagswahl Bayreuth: AfD misstraut der Auszählung

BAYREUTH - In einer Pressemitteilung hat der bayerische Landesvorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), Petr Bystron angekündigt, dass die bayerischen AfD-Bundestagskandidaten und -Mitglieder am Wahlsonntag auf eine Wahlparty verzichten und stattdessen in den Wahllokalen die Stimmenauszählung überwachen. So solle Wahlbetrug verhindert werden. Auch im Wahlkreis Bayreuth werden AfD-Mitglieder bei der Auszählung dabei sein, bestätigt Direktkandidat Tobias Peterka.

Die AfD misstraut der Auszählung der Wahlstimmen und will deshalb eigene Beobachter in den Wahllokalen einsetzen. Foto: Berny Meyer



Bystron schreibt: "Ich appelliere an alle Bürger: Nehmen Sie Ihr Recht wahr, kommen Sie zur öffentlichen Auszählung der Stimmen in die Wahllokale und achten Sie darauf, ob alles mit rechten Dingen zugeht." Der AfD-Kreisverband Bayreuth setzt diesen Appell um. "Wir haben genug Mitglieder organisiert, die auszählen", erklärt der AfD-Direktkandidat für den Wahlkreis Bayreuth und Bezirksverbandsvorsitzender Tobias Peterka.

Nicht alle Wahllokale seien abgedeckt, die "statistisch relevanten" allerdings schon. Der Plan ist, dass Mitglieder und Sympathisanten nach ihrer Stimmabgabe ein oder zwei Stunden im Wahllokal bleiben, um zu beobachten. Schon seit etwa drei Wochen sei geplant, dass AfD-Mitglieder auch im Wahlkreis Bayreuth die Auszählung überwachen. Peterka hält das für notwendig. "Es wurde statistisch nachgewiesen, dass es in Nordrhein-Westfalen nicht erklärbare Abweichungen gegeben hat, die nicht durch Zufall entstehen können", meint der 34-Jährige. Dass im Wahlkreis Bayreuth Stimmen zu Ungunsten der AfD unterschlagen würden, könne er sich gut vorstellen. "Gerade in kleinen Wahllokalen kennen sich die Wahlhelfer persönlich, desto familiärer das ist, desto mehr wird vielleicht auch ein Auge zugedrückt."

Ihre Wahlparty feiert die AfD in Bayreuth wegen der Kontrolle der Stimmenauszählung später. Laut Peterka geht es zwischen 19 und 20 Uhr los. Er betont, dass die AfD "privat" feiert, die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen. Peterka begründet das damit, dass die Feier für Mitglieder und Förderer gedacht sei. Außerdem habe die Entscheidung auch räumliche Gründe, "wir haben schon viele Anmeldungen". Die Grünen feiern dagegen am Sonntag ab 19 Uhr in der Olive in Pegnitz öffentlich. Kommen kann also jeder, egal ob Parteimitglied oder nicht. Peterka selbst wird bei der Wahlparty vermutlich nicht dabei sein. Er ist zu einer Talkshow von TV Oberfranken eingeladen.

