Bayreuth: Bargeld und Schmuck geklaut

Unbekannte Täter knacken Einfamilienhaus am Eschenweg - vor 34 Minuten

BAYREUTH - Auf Bargeld und Schmuck hatten es Einbrecher am Donnerstagnachmittag in einem Einfamilienhaus im Bayreuther Westen abgesehen.

Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bayreuther Westen beschäftigt die Kripo. © colourbox



Die Kripo Bayreuth bittet bei dem Einbruch um Zeugenhinweise.

Zwischen 14 Uhr und 20.15 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Haus in der Straße „Eschenweg“. Dort durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen und Geld.

1500 Euro Schaden

Nachdem sie eine Armbanduhr und einen hohen dreistelligen Eurobetrag eingesteckt hatten, entkamen die Täter unerkannt und hinterließen einen Schaden von rund 1500 Euro. Zeugen melden sich unter Telefon (0921) 5060 bei der Kripo.

