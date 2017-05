Bayreuth: Basketballer kehren auf Playoff-Bühne zurück

BAYREUTH - Darauf mussten die Basketballanhänger der Wagnerstadt lange warten: Erstmals seit dem Aufstieg 2010 nimmt Basketball-Bundesligist Medi an den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft teil. Die letzte Playoff-Teilnahme einer Bayreuther Mannschaft liegt gar 21 Jahre zurück. Gegner in der am heutigen Freitagabend (18 Uhr, Oberfrankenhalle) beginnenden Best-of-Five-Serie sind die Ewe Baskets Oldenburg.

Medi Bayreuth (hier Kyan Anderson beim Wurf) unterlag vor drei Wochen in der Basketball-Bundesliga den Ewe Baskets Oldenburg mit 64:83. In den Playoffs gibt es heute in der Oberfrankenhalle ein Wiedersehen. Foto: Peter Mularczyk



"Die Erfahrung und die Kadertiefe sprechen für Oldenburg, für uns spricht die Außenseiterrolle und insbesondere der Heimvorteil, den wir heute unbedingt schützen wollen", sieht Bayreuths Head Coach Raoul Korner vor dem Duell mit dem Deutschen Meister (2009) und Pokalsieger (2015) nicht ohne Chance. Kopfzerbrechen bereitet dem Österreicher der Ausfall von Centerspieler Andreas Seiferth, für den die Saison nach einer Ellbogenverletzung bereits beendet ist.

"Wir haben beim Heimsieg gegen den FC Bayern München gezeigt, dass wir diesen Ausfall kurzfristig kollektiv kompensieren können. Hier liegt sehr viel Verantwortung bei Assem Marei und De`Mon Brooks. Wir müssen Fouls vermeiden und sollten frei von weiteren Verletzungssorgen bleiben", hofft Korner. Eines will er mit seinem Team auf jeden Fall vermeiden: "Wir betrachten die Playoffs nicht als Zugabe nach einer grandiosen Hauptrunde. Wir werden mit viel Ambitionen in die Duelle mit Oldenburg gehen und den Halbfinaleinzug anstreben!".

Lange Zeit sah es so aus, als stünde die diesjährige Playoff-Teilnahme von Viertelfinalgegner EWE Baskets Oldenburg in Gefahr. Doch mit einem starken Endspurt (5/7 Siegen) konnten sich die Niedersachsen noch bis auf den fünften Tabellenplatz vorarbeiten und dabei die punktgleichen Telekom Baskets Bonn sowie den achtfachen Deutschen Meister ALBA Berlin aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs hinter sich lassen.

Die Huntestädter verfügen über einen hochkarätig und tief besetzten Kader, aus dem drei Akteure herausragen. Allen voran Rickey Paulding. Der zwischenzeitlich 34-jährige Flügelspieler, der die Erfahrung aus 393 Bundesligaspielen in die anstehenden Playoffs einbringen kann, erzielte in der zurückliegenden Hauptrunde 2016/17 einmal mehr die meisten Punkte (16,0) und versenkte ebenso die meisten Dreier (71).

Zwei weitere wichtige Korsettstangen bei den Oldenburgern sind Brian Qvale und Chris Kramer. Qvale, der sein Liga-Debüt in der Saison 2013/14 in Bayreuth feierte, hat seinen Stammplatz unter den besten BigMan der BBL sicher. Der 2,10 Meter große US-Hüne dominiert die Bretter an beiden Enden des Parketts, erzielt im Schnitt gut 15 Punkte und ergattert zudem im Schnitt 6,3 Rebounds pro Begegnung.

Chris Kramer ist Motor und Energizer im Spiel der Niedersachsen und kann auch jederzeit den Unterschied ausmachen. Der 29-jährige US-Aufbauspieler steht durchschnittlich mehr als 35 Minuten auf dem Parkett und verfügt mit durchschnittlich 10,6 Punkten sowie 5,7 Rebounds und 6,7 Assists pro Spiel über ausgezeichnete Allrounder-Fähigkeiten.

FLORIAN KIRCHNER