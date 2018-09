Bayreuth: Betrüger zocken ausgesperrte Bürger ab

Schlüsseldienste verlangen fürs Öffnen der Wohnungstüren Wucherpreise - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Allein sechs Fälle von Wucher durch Schlüsseldienste verzeichnet die Polizei seit Anfang August im Stadtgebiet Bayreuth. Die Täter nutzen die Notlage von ausgesperrten Bürgern aus und verlangen für ihre Leistungen einen überteuerten Tarif.

Der jüngste bekannte Fall ereignete sich am vergangenen Donnerstag. Ein 50-jähriger Bayreuther ließ seinen Schlüssel an der Innenseite der Wohnungstür stecken. In seiner Not verständigte er einen angeblichen Bayreuther Schlüsseldienst über eine 0800 Telefonnummer. Für das Öffnen der Tür musste der Mann einen Betrag von über 600 Euro bezahlen.

Während die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Wuchers gegen die Drahtzieher betreibt, warnt die Bayreuther Polizei vor dieser Masche und rät:

-Suchen Sie bereits vorab einen seriösen Anbieter und speichern die Nummer, beispielsweise in Ihr Mobiltelefon

-Wählen Sie einen ortsansässigen Anbieter

-Führen Sie das Telefonat unter Zeugen

-Fragen Sie bereits im Telefongespräch nach dem Preis und anfallenden Anfahrtskosten

-Vereinbaren sie einen Festpreis

-Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und verständigen Sie im Zweifel die Polizei

-Bewahren Sie einen Zweitschlüssel bei Bekannten/Nachbarn auf

