Bayreuth: Betrunkener entführt Riesen-Palme

Pflanze im Eisenkübel in Aufzug geschleift - 19-Jähriger erhielt Anzeige - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Ein betrunkener Student trifft auf eine große, dekorative Palme - und will nicht mehr ohne sie sein. Also beschließt er, das gute Stück mit nach Hause zu nehmen. Was klingt wie der Beginn einer Komödie, hat die Bayreuther Beamten am Samstagmorgen auf den Plan gerufen. Doch der Dieb hatte bei seiner Tat einen großen Fehler gemacht.

"Alkohol führt zu Leichtsinnigkeit", beschreibt die Polizei Bayreuth die Aktion des 19-Jährigen recht treffend: Laut Angaben der Polizei kam der junge Student in der Nacht auf Samstag auf die "grandiose Idee", wie die Polizei schreibt, eine rund zwei Meter große Palme aus der Innenstadt mit nach Hause zu nehmen. Am Samstagmorgen bemerkte der Eigentümer, dass sein Gewächs über Nacht verschwunden war und verständigte die Polizei.

Doch die Beamten hatten wenig Mühe, den Dieb ausfindig zu machen: Da die große Planze, die in einem Eisenpflanzkübel stand und ziemlich schwer war, hatte der betrunkene 19-Jährige offenbar entschieden, seine Beute hinter sich her zu schleifen. Vom "Tatort" bis hin zu seiner Wohnung brauchten die Beamten also nur den Schleifspuren auf dem Gehweg folgen. "Die Fährte führte weiter über den Aufzug zu einer Ein-Zimmer-Appartementwohnung", berichtet die Polizei.

Als der Bewohner "sichtlich verschlafen" die Tür öffnete, gab es keine Ausreden: Sofort fiel den Beamten die knapp zwei Meter große Palme in dem Zimmer auf. Beschämt gestand er, die Pflanze geklaut zu haben, seine Mittäter wollte er jedoch nicht nennen. Den Student erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. "Das Zurückbringen der Palme war, mit seinem "Kater" und zudem alleine, sicherlich noch anstrengender, als das Mitnehmen", resümierte die Polizei.

