Bayreuth: Betrunkener kracht mit Auto in Bank

BAYREUTH - In seinem Rausch setzte sich ein Jugendlicher in der Nacht zum Sonntag hinter das Steuer eines Autos und fuhr über den Parkplatz eines Bayreuther Netto-Supermarktes. Die Fahrt nahm ein abruptes Ende - in der Filiale einer VR-Bank.

Von dieser Bayreuther VR-Bank-Filiale ist nach dem Unfall nicht mehr viel übrig geblieben. Foto: NEWS5



Der Mann feierte laut ersten Informationen mit einer Gruppe Jugendlicher in der Nacht zum Sonntag auf einem Supermarktparkplatz in der Nürnberger Straße in Bayreuth. Plötzlich kam er auf eine dumme Idee: Betrunken setzte er sich in ein Auto, um auf dem Netto-Parkplatz ein paar Runden zu drehen.

Dann passierte das Unglück: Der Wagen krachte in die Scheibe der VR-Bank-Filiale und riss dabei den Großteil der Fensterfront mit heraus. Auch die Sockelmauer wurde beschädigt. Das Innere der kleinen Filiale glich nach dem Unfall nur noch einem Trümmerfeld und die Feuerwehr musste den zerstörten Eingang mit Holzbrettern verschalen.

Laut ersten Angaben der Polizei befanden sich zwei weitere Personen im Auto, die ebenfalls betrunken waren.

