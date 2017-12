Bayreuth: Briefe aus der U-Haft

PEGNITZ/BAYREUTH - Die Briefe, die ein 34-jähriger Gewalttäter aus der U-Haft an seine Frau, Verwandte und Freunde geschickt hat, zeichnen ein selbstgefälliges Bild des Angeklagten. Dass er sich mit diesen Schreiben mehr geschadet als genutzt habe, sehe der Mann nicht, meint eine Expertin.

Aus dem Gefängnis heraus hat der Angeklagte mehrere Briefe an seine Frau, seinen Vater, eine Tante und eine Freundin geschrieben. Diese Briefe legte die Frau nun dem Gericht vor. Die Schreiben erzählen vom Versuch des Angeklagten, sich in ein anderes Licht zu stellen.

"Ein Brief ging über einen Mithäftling an eine Freundin meines Mannes", erzählt das Opfer. Sie sei mit dieser Freundin in Kontakt, sie habe ihr das Schreiben weitergeleitet. Dort heißt es unter anderem, "dass meine Frau zu ihnen gesagt hat, dass sie bei der Polizei und ihren Freunden und ihrer Schwester gelogen hat".

In dem Brief listet der Angeklagte auf, was die Freundin sagen solle, wenn sie dazu von Gericht oder Polizei befragt werde. "Dass sie mich schon des Öfteren als Schuldigen hingestellt hat, obwohl sie es nicht wollte", heißt es da etwa oder, dass sie sagen sollen, "dass sie den Eindruck haben, dass meine Frau mehr das Sagen hat, da ich alles für sie gemacht habe".

Die Briefe an seine Frau sind indes ein wirrer Wechsel aus Liebesschwüren und Beschuldigungen, warum sie doch vor Gericht ausgesagt hat. "Ich vermisse deinen Körper in meiner Nähe und im Arm", heißt es darin, während ein anderer Brief droht: "Alles, was mir von dir weggenommen wurde, werde ich zur Anzeige bringen." Sie dürfe seine Sachen – Auto, Hänger, Laptop und E-Bike – nicht verkaufen. Ein paar Zeilen weiter schreibt der Angeklagte, wie sehr er seine Frau und die gemeinsame Tochter vermisse.

"Ähnliche Briefe hat er auch an seinen Vater geschrieben", sagte das Opfer vor dem Landgericht weiter aus, "er hat sie aber gleich weggeworfen, will nichts mehr damit zu tun haben." Auch ein Schreiben an eine Tante ist von gleichem Inhalt. "Ich bin froh, dass Freunde und Familie so hinter mir stehen", sagt die 31-Jährige. Das gebe ihr die Kraft, alles zu sagen, das Ganze durchzustehen.

Weiter Druck ausüben

Warum schreibt der Angeklagte aus der Untersuchungshaft heraus solche Briefe? "Der Täter versucht, gerade bei häuslicher Gewalt, über verschiedene Kanäle weiter Druck auszuüben", erläutert Gabriela Gossow-Look, Leiterin der Beratungsstelle Avalon in Bayreuth. Unmittelbar werde vom Täter versucht, die geschädigte Frau und mittelbar das Umfeld zu manipulieren. "Täter versuchen, ihre Frau dazu zu bewegen, ihre Aussage zu ändern", sagt Gossow-Look.

Dass er sich mit diesem Verhalten und solchen Briefen vor Gericht mehr schade als nutze, sehe der Täter meist nicht. Auch ein psychiatrisches Gutachten – wie es vom Richter am ersten Tag der Berufungsverhandlung in Aussicht gestellt wurde – lasse nicht immer in den Täter hineinschauen, gibt sie zu bedenken. "Das geht nur bis zu einem gewissen Grad", sagt Gossow-Look.

Häufig gehe es darum, dass der Täter versuche, sein kriminelles Verhalten klein zu reden, indem er für sich selber Schutzbehauptungen aufstellt. So sei er oft in seinem Verhalten brutal und unkontrolliert, entschuldige sich danach dann aber unter Tränen. "Für den Täter ist damit die Sache erledigt", erklärt Gossow-Look. Aber der nächste Kontrollverlust sei vorprogrammiert.

Bei dem vorliegenden Fall hebt sie ausdrücklich hervor, wie gut und wichtig es ist, dass die Frau von Familie und Freunden Unterstützung habe, dem Ganzen nicht mehr allein gegenübersteht, gestärkt wird. "Sie soll unbedingt dabei bleiben und alles sagen", appelliert Gossow-Look. Das sei bei dem, was sie erlebt hat, nicht immer einfach. "Für viele Frauen ist das ein Gesichtsverlust und das Vertrauen in die Justiz geht häufig verloren."

Sobald das Berufungsverfahren zu Ende ist, werde sie die Scheidung einreichen und das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame, knapp einjährige Tochter einreichen, kündigt die Ehefrau des Angeklagten an und betont: "Mir geht es gut jetzt." Seitdem sie ihre Aussage vor Gericht gemacht habe, wisse sie wieder was Leben ist.

