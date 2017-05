Bayreuth: Brillen und Geldbeutel weg

Unbekannter plünderte geparkten VW — Zeugen gesucht - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Mehrere Gegenstände im Wert von zirka 300 Euro erbeutete ein unbekannter Täter, der sich in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagfrüh an einem VW up! zu schaffen machte.

Die Besitzerin stellte ihren blauen VW up! am Donnerstag um etwa 17.30 Uhr auf den Anwohnerparkplätzen an der Beethovenstraße, in der Nähe der Carl-Maria-von-Weber-Straße, ab. Am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr stellte sie fest, dass ihr Auto aufgebrochen worden war und verständigte die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Täter die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und aus dem Fußraum die Handtasche samt Geldbeutel gestohlen. Weiterhin fielen dem Täter noch ein iPod sowie drei Brillen in die Hände. An dem VW hinterließ er einen Schaden von etwa 300 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, gegen 7.30 Uhr, verdächtige Personen in der Beethovenstraße gesehen haben, sollen sich bei der Kripo Bayreuth, Telefon (0921) 5060, melden.

