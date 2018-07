Bayreuth: Dachstuhlbrand fordert 100 Einsatzkräfte

BAYREUTH - Bei einem Brand im Dachstuhl eines Bayreuther Wohnhauses mussten 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr ausrücken. Das Gebäude wurde so stark beschädigt, dass die Bewohner anderweitig untergebracht werden müssen.

Der Brand des Dachstuhls eines Bayreuther Wohnhauses zog eine starke Rauchentwicklung mit sich. © NEWS5 / Holzheimer



In der Bayreuther Innenstadt in der Bürgerreuther Straße Ecke Goethestraße bemerkten Passanten gegen 15.30 Uhr am Dienstagnachmittag einen Brand am Dach eines Wohnhauses. Sie verständigten die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften und in Begleitung von Rettungsdienst und Polizei anrückte. Der Dachstuhl stand bei deren Eintreffen schon lichterloh in Flammen und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Die etwa 50 Bewohner des Gebäudekomplexes waren bereits teilweise nach draußen geflüchtet. Polizei und Feuerwehr brachten die übrigen Personen in Sicherheit und sperrten den Bereich um den Brandort weitläufig ab.

Die bis zu hundert Feuerwehrkräfte schafften es, das Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Gebäude zu verhindern und den Brand zu löschen. Die Bewohner wurden inzwischen von den Einsatzkräften des Rettungsdienstes und einem Notarzt versorgt. Eine Frau wurde aufgrund einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Auch das Technische Hilfswerk Bayreuth war im Einsatz.

Das hauptgeschädigte Haus des dreigliedrigen Gebäudekomplexes ist momentan nicht mehr bewohnbar. Die Unterbringung der Bewohner wird jedoch von der Stadt Bayreuth mit der Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorge organisiert. Die anderen beiden Teile erlitten nur einen leichten Schaden.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Nach momentanen Erkenntnissen lag die Brandursache in am Dachstuhl durchgeführten Schweißarbeiten vom Nachmittag.

