Bayreuth: Einbrecher drangen übers Dach ein

In Metzgerei und Bäckerei mehrere tausend Euro erbeutet - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Das Fehlen mehrerer tausend Euro stellten Angestellte einer Metzgerei und einer Bäckerei im Stadtgebiet am Freitagmorgen fest.

Diebe waren über das Dach eingestiegen. In der Zeit von Donnerstag, 19.20 Uhr, bis Freitag, 5.25 Uhr, drangen die Einbrecher in das von beiden Geschäften gemeinsam genutzte Gebäude in der Leuschnerstraße über das Dach ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke der Büros, nahmen Bargeld in vierstelliger Höhe an sich und entkamen damit in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wer in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Leuschnerstraße gesehen hat, wird gebeten sich mit den Kriminalbeamten unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

