Bayreuth: Falscher Polizist erbeutet Geld von Seniorin

Mehrere Tausend Euro per Telefon ergaunert - vor 1 Stunde

Mehrere Tausend Euro hat ein Betrüger von einer 82-Jährigen erbeutet, indem er sich am Telefon als Polizist ausgab. Der Mann habe der Frau am Freitag vorgegaukelt, sie müsse ihr Erspartes aus Sicherheitsgründen der Polizei übergeben, teilten die Beamten in Bayreuth am Samstag mit.

Die Rentnerin überreichte das Bargeld einem Abholer. Später kamen der Frau Zweifel, sie meldete sich bei der Polizei. Bei dem "falschen Polizisten" handelt es sich um eine Masche, vor der die Polizei seit einiger Zeit warnt. Die Polizei in Bayreuth rät, misstrauisch zu sein und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Echte Polizeibeamten würden niemals zu einer Geldübergabe auffordern, heißt es in einer Mitteilung. Im Zweifelsfall solle man direkt bei der Polizei anrufen.

dpa