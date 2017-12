Bayreuth: Fußgänger verursacht teuren Zusammenstoß

Mann ging bei "rot" über die Straße - 10.000 Euro Sachschaden - Polizei ermittelt - vor 5 Stunden

BAYREUTH - Ein Fußgänger, der trotz roter Ampel eine Straße überquerte, verursachte in Bayreuth einen Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden. Obwohl er den Zusammenstoß zweier Auto bemerkt haben muss, flüchtete er. Die Polizei ermittelt.

Am Freitag gegen 17 Uhr fuhr ein BMW X 3 mit Hannoveraner Zulassung die B2/Bernecker Straße in Bayreuth stadteinwärts, ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Hof folgte ihm mit seinem Mercedes. An der Abzweigung Bernecker Straße/Albrecht-Dürer-Straße überquerte ein Mann an der dortigen Fußgängerampel die Straße, obwohl diese "rot" zeigte.

Der BMW konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger durch ein schnelles Abbremsen gerade noch verhindern. Da beide Fahrzeuge für ihre Fahrtrichtung Grünlicht hatten, kam dieser Vorgang für den Hofer Fahrzeugführer jedoch zu überraschend und er konnte trotz Vollbremsung ein Auffahren auf den BMW nicht mehr vermeiden.

An den beiden Personenwagen entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro.

Der unfallverursachende Fußgänger flüchtete anschließend stadtauswärts. Er ist etwa 25 Jahre alt, um die 170 Zentimeter groß, hatte kurze braune Haare und trug eine Softdrinkflasche in der rechten Hand. Es ist zu vermuten, daß der Mann den Unfall bemerkt hat und deshalb geflüchtet ist.

Wer Hinweise zu dieser Person machen kann, meldet dies der Polizei Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer: 0921/506-2130.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.