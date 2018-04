Bayreuth: Gartenhaus brennt aus

Laube am Meranierring fing aus unklarer Ursache Feuer - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Völlig ausgebrannt ist ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage am Meranierring in Bayreuth. Die dortige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

Bis auf die Träger abgebrannt ist ein Gartenhaus am Meranierring. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. © Polizei



Gegen 22.30 Uhr in der Freitagnacht gingen die ersten Meldungen über den Brand eines Gartenhauses bei der Polizei ein. Anwohner aus dem Meranierring waren auf die Flammen aufmerksam geworden und setzten umgehend einen Notruf ab. Trotzt des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte die Hütte vollständig aus.

Es entstand Sachschaden von zirka 8000 Euro. Noch in der Nacht hat der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.