Bayreuth: Mann schießt mit Schreckschusspistole in Luft

Vereinzelt Straßen gesperrt - Schütze in Gewahrsam - vor 1 Stunde

BAYREUTH - In Bayreuth schoss ein Mann am Samstagabend mit einer Schreckschusspistole in die Luft - und provozierte damit einen Polizei-Einsatz. Inzwischen wurde der Schütze jedoch in Gewahrsam genommen.

Derzeit ist die Polizei noch mit den "Anschlussmaßnahmen" beschäftigt, wie ein Polizei-Sprecher auf Nachfrage erklärt. Auch die Spurensicherung ist vor Ort. Die Lage sei jedoch zu jeder Zeit unter Kontrolle gewesen. Der Mann, der den Schuss abgab, befindet sich mittlerweile in Gewahrsam. Es handelt sich allerdings "defintiv um eine Schreckschusspistole", so die Polizei. Derzeit ist der Bereich um die Ludwig-Thoma-Straße noch gesperrt.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.