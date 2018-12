Bayreuth: Mehrere Attacken in Läden und Disco

Körperverletzungsdelikte beschäftigten am Wochenende die Polizei in Bayreuth - vor 3 Stunden

BAYREUTH - Zu mehreren Körperverletzungsdelikten kam es am Wochenende in Bayreuth. Dazu sucht die Polizei zur Klärung noch Zeugen.

Am Samstagabend, kurz nach 20 Uhr, kam es an einem Supermarkt in der Kanalstraße zu einer Körperverletzung. Ein Angestellter stand dabei am Eingang, um zu verhindern, dass nach 20 Uhr weitere Kunden den Laden betreten. Der 20-jährige Mitarbeiter sprach eine Gruppe von vier bis fünf Personen an, die den Anschein machten, noch in den Laden gehen zu wollen. Dabei schlug ihm unvermittelt eine Person mit der Faust ins Gesicht. Durch den Schlag fiel die Brille des Geschädigten zu Boden.

Ein weiterer junger Mann aus der Gruppe hob die Brille auf, um sie nochmals mit voller Wucht auf den Boden zu werfen. Dabei wurde die Brille zerstört. Die Gruppe flüchtete. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. An der Brille entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon (0921)506-2130.

Pfefferspray versprüht

Am frühen Samstagmorgen, gegen 4.30 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung im Bereich einer Diskothek in der Erlanger Straße. Dabei stritten sich zunächst zwei 27-Jährige. Die Streitigkeit eskalierte schließlich, der eine junge Mann zog ein Pfefferspray und sprühte dem Geschädigten ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter. Das Opfer musste leicht verletzt zur Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Am Sonntagnachmittag kam es in der Nähe des Bahnhofes zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Wie im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen bekannt wurde, fuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit der Bahn nach Bayreuth, um hier einen Gleichaltrigen bezüglich einer gemeinsamen Freundin zur Rede zu stellen. Während der Aussprache schlug der 16-Jährige dann mehrfach mit der Faust auf den Bayreuther ein, wodurch dieser zwei Platzwunden im Gesicht erlitt.

Der 16-Jährige sei im Anschluss wieder mit der Bahn zurück gefahren. Der Verletzte musste sich zur ambulanten Behandlung in ein Bayreuther Krankenhaus begeben. Gegen den 16-jährigen Schläger wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Bereits am Samstagmorgen kam es in einem Supermarkt am Meranierring zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Offensichtlich gestresst vom Samstagseinkauf kam es zu massiven Meinungsverschiedenheiten zwischen einem 56-Jährigen und einer 54-Jährigen. In diesem Zusammenhang fuhr der 56-Jährige mit seinem Einkaufswagen so stark gegen den Einkaufswagen der 54-Jährigen, dass dieser gegen ihren Fuß stieß und sie dadurch leicht verletzt wurde.

Die Ermittlungen zu vorliegendem Fall hat die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt übernommen. Gegen den 56-Jährigen wird nun Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.