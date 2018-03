Bayreuth: Niedrigste Kreisumlage seit einem Vierteljahrhundert

BAYREUTH - Das war eine schwere Geburt: Nach über vierstündiger Diskussion hat der Kreistag den Haushalt 2018 gegen sieben Stimmen aus den Reihen der FWG und des FDP-Rats Prof. Dr. Hermann Hiery verabschiedet. Die wichtigsten Eckpunkte des 95-Millionen-Plans: Der Kreisumlage-Hebesatz sinkt um 5,5 Prozentpunkte auf den niedrigsten Wert seit einem Vierteljahrhundert, zum siebten Mal in Folge wird auf eine Neuverschuldung verzichtet und trotzdem fleißig investiert. Änderungsanträge über den Kreisumlage-Hebesatz wurden mehrheitlich abgelehnt.

Die Jugendst#tte Haidenaab soll abgebrochen und durch einen drei Millionen Euro teuren Neubau ersetzt werden. Foto: Richard Reinl



Auch heuer liegen die Investitionen mit 9,6 Millionen bei 5,1 Millionen Euro an Zuschüssen auf hohem Niveau, wobei die künftigen Generationen die Nutznießer sein werden, rechnete Landrat Hermann Hübner (CSU) in seiner Haushaltsrede vor. Die Generalsanierung der Realschule Pegnitz wird abgeschlossen, die Generalsanierung der Johannes-Kepler-Realschule Bayreuth startet Mitte des Jahres. Im Frühjahr 2018 wird mit dem Abbruch der Jugendstätte Haidenaab Platz für einen drei Millionen Euro teuren Neubau geschaffen, der im Frühjahr 2019 fertig werden soll.

Wegen der Raumnot im Landratsamt soll die ergebnisoffene Planungsphase für verschiedene Alternativen angegangen werden. Schließlich sind 1,9 Millionen Euro für Straßenbaumaßnahmen eingeplant. Zudem sollen mit Geld aus den Vorjahren die Brückenerneuerung in Waischenfeld, der zweite Bauabschnitt der Kreisstraße von Elbersberg bis Willenreuth und der Autobahnzubringer am Bindlacher Berg umgesetzt werden.

Während die Aufwendungen im Bereich Jugend und Familie anderswo rasant angestiegen sind, halten sich diese im Landkreis Bayreuth mit einem Zuwachs von 2,5 Prozent auf 8,6 Millionen Euro in überschaubaren Grenzen. Derzeit befinden sich 31 Kinder und Jugendliche in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung. Die Nettoaufwendungen für Hilfen zur Erziehung belaufen sich auf insgesamt 4,3 Millionen Euro, wobei die Anzahl der Vollzeitpflegekinder auf 98 angestiegen ist. Für die Jugendhilfeplanung werden derzeit konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet.

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende bleiben dem Landkreis Nettoausgaben von rund 2,8 Millionen Euro. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 1,6 Millionen werden in voller Höhe vom Bund getragen. Dies gilt auch für die Asylbewerber, für die noch 460 Plätze zur Verfügung stehen. Das seniorenpolitische Gesamtkonzept steht laut Landrat Hermann Hübner (CSU) kurz vor der Umsetzung.

Modellregion im Projekt "Mobilität 2030"

In Sachen Infrastruktur und Mobilität hat die Vorbereitung für das Ausschreibungsverfahren von ÖPNV-Linien, deren Konzessionen 2019 auslaufen, Priorität. Stolz ist Hübner darauf, dass der Kreis zu den drei bayerischen Modellregionen im Förderprojekt „Mobilität 2030" unter besonderer Berücksichtigung der Elektromobilität zählt. Weitere Schwerpunkte sind die Bioenergie- und die Klimaschutzkonzeption sowie das Bemühen in der Gesundheitsregion Plus um die Verbesserung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum.

Hohe staatliche Förderungen gibt es zudem beim Leerstandsmanagement, für die Zertifizierung als Fairtrade-Landkreis sowie für die Dachmarke „Bayreuther Land". Zur flächendeckenden Verbesserung der digitalen Infrastruktur erhielten zehn Gemeinden insgesamt fast 17 Millionen Euro an Zuschüssen.

Nachdem der Tourismus mit über 700 Millionen Euro Jahresumsatz viele Arbeitsplätze sichert, unterstützt der Landkreis die Arbeit der Tourismuszentralen Fichtelgebirge und Fränkische Schweiz mit rund 400.000 Euro. Im Fichtelgebirge stehen hier Entscheidungen zur Erneuerung der Seilbahn am Ochsenkopf an, in der Fränkischen Schweiz soll weiter in die Therme Obernsees investiert werden, um den Rückgang der Besucherzahl zu stoppen.

100.000 Euro mehr für die Jugend

Weil aktuell nur eine Stelle neu geschaffen wurde, steigen die Personalausgaben im wesentlichen tarifbedingt nur um rund 300.000 oder 1,9 Prozent auf 16,85 Millionen Euro. Bayreuth liegt so mit 162 Euro pro Einwohner im Mittelfeld der oberfränkischen Landkreise. Die freiwilligen Leistungen bleiben mit 1,84 Millionen Euro auf Vorjahresniveau. In die Jugendarbeit und an den Kreisjugendring fließen mit 530.000 rund 100.000 Euro mehr als 2017.

Generell sieht der Landrat im Haushalt 2018 eine deutliche Entlastung der Kommunen. Wegen überaus positiver Finanzentwicklungen, einer Ergebnisrücklage von 10,2 Millionen und einem Jahresergebnis 2016, das um 2,7 Millionen über dem Ansatz von 3,5 Millionen Euro liegt, könne der Kreisumlagenhebesatz um 5,5 auf 35,5 Prozentpunkte und somit auf den niedrigsten Wert seit 1992 gesenkt werden. Wenn somit 5,4 Millionen Euro weniger eingehoben werden, so unterstreiche das die Kommunalfreundlichkeit der Kreispolitik. Damit nicht genug: Mit einer weiteren Entnahme aus der Ergebnisrücklage soll auch für das Haushaltsjahr 2019 der Hebesatz bei 35,5 Punkten belassen werden.

Hübner abschließend: „Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel kann trotz der hohen Investitionen auf Kreditaufnahmen verzichtet werden. Nach Abzug der Tilgungsleistungen von 1,5 Millionne Euro wird sich der Schuldenstand auf 25,6 Millionen Euro verringern. Der siebte Haushalt in Folge ohne Neuverschuldung und dennoch kräftige Investitionen - das sind Erfolge, auf die wir miteinander auch im Sinne künftiger Generationen stolz sein können.“

RICHARD REINL