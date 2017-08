Bayreuth: Radfahrer kracht gegen Autotür

VW-Fahrer missachtet seine Sorgfaltspflicht - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer erlitten, der gegen eine geöffnete Autotür prallte.

Am Samstagnachmittag fuhr der 78-jährige Bayreuther mit seinem Trekkingrad in der Balthasar-Neumann-Straße an Fahrzeugen vorbei, welche rechts am Fahrbahnrad parkten.

Zu diesem Zeitpunkt öffnete ein 27-jähriger Ingenieur, der dort kurz vorher parkte und nach dem Zusammensuchen seiner Sachen aussteigen wollte, die Fahrertür seines VW Golf.

Der Radfahrer prallte frontal gegen die Tür und stürzte auf die Fahrbahn. Mit starken Schmerzen im Oberkörperbereich brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Am Rad sowie am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro. Gegen den sichtlich geschockten Autofahrer, der seine Sorgfaltspflicht beim Aussteigen nicht beachtete, musste ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet werden.

nn