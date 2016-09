"Bayreuth" schüttete jede Menge Popcorn in Nordsee

Schiff der Bundespolizei an Forschungsprojekt des Deutschen Luftfahrtzentrums beteiligt - vor 1 Stunde

BAYREUTH/CUXHAVEN - Können Satelliten bestimmte Meeresverschmutzungen auf Hoher See erkennen? Das war das Ziel der gemeinsamen Übung des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) mit der Bundespolizei See Cuxhaven, bei der Schiff "Bayreuth" eine zentrale Rolle spielte.

Von Bord der "Bayreuth" wurden 50 Kubimeter Popcorn in die Nordsee geschüttet. © ots



Um eine Meeresverschmutzung für eine Satellitenerkennung auf der Nordsee zu simulieren, wurden ungefähr 50 Kubikmeter Popcorn in 70 Kartons an Bord des Einsatzschiffes der Bundespolizei "BP 25 BAYREUTH" in Cuxhaven verladen und am in der Nähe von Helgoland in die Nordsee geschüttet.

Beteiligt war das Bundespolizei-Schiff "Bayreuth". © ots



Auf mehrere hundert Quadratmeter verteilte sich das hierfür speziell hergestellte, ungesüßte, ungesalzene und ohne Fett produzierte sowie umweltfreundliche Popcorn auf der Nordsee. Mittels verschiedener Satellitenüberflüge wurden nun Daten dieser Popcorn-Simulation aufgenommen und befinden sich in der Auswertung.

Nun gilt es zu klären, ob diese Satellitenaufnahmen aussagekräftig dafür genutzt werden können, um in komplexen maritimen Lagen Informationen in kurzer Zeit an bestimmte Endnutzer zu liefern. Im Rahmen der Gefahrenabwehr könnte mit dieser Simulation eine Verbesserung der maritimen Sicherheit erreicht werden.

Der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein - unter Beteiligung von anderen Behörden - erteilte für das Ausbringen von Popcorn zur Simulation einer Meeresverschmutzung auf der Nordsee eine spezielle Erlaubnis.

ots