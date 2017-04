Bayreuth: Schwerstverletzter Mann in Wohnung aufgefunden

Vieles deutet auf ein Gewaltverbrechen hin - Polizei sucht Zeugen - 13.04.2017 11:20 Uhr

BAYREUTH - Nach einem telefonischen Hinweis fanden Polizisten am späten Mittwochabend einen schwerstverletzten 88-Jährigen in seiner Wohnung im Bayreuther Stadtteil Roter Hügel. Vieles deutet auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Mittwochabend fand die Polizei einen schwerstverletzten 88-Jährigen in seiner Wohnung in Bayreuth. © NEWS5 / Fricke



Gegen 23.15 Uhr entdeckten die Polizisten den schwerstverletzten Mann in seiner Wohnung in der Innstraße. Er war nicht ansprechbar und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, deutet die Gesamtsituation in der Wohnung auf ein Gewaltverbrechen hin. Schränke und Schubladen waren durchwühlt und die Haustüre stand bereits offen.

Die Kripo und die Staatsanwaltschaft ermitteln. Es wurde zudem eine Ermittlungskommission ins Leben gerufen. Derzeit laufen in der Wohnung umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. Erkenntnisse zu einem möglichen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor.

Laut Polizei wurde der 88-Jährige zuletzt am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr gesehen. Was danach geschah, ist bislang unbekannt. Insbesondere prüfen die Beamten, ob aus der Wohnung Gegenstände fehlen.

Die Kripo bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

- Wer hat am Mittwoch oder auch schon in den Tagen zuvor im Bereich der Innstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet?

- Wer hat den 88-Jährigen am Mittwoch nach 16 Uhr noch gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Nummer 0921/506-0 zu melden.

