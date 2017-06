Bayreuth: Taxifahrer verursacht 6000 Euro Schaden

49-Jähriger übersah Pkw beim Zurücksetzen - vor 51 Minuten

BAYREUTH - Ein 49-jähriger Bayreuther Taxifahrer brachte am Samstag, um 18.28 Uhr, seinen Fahrgast in die Rosestraße in Bayreuth. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, übersah er den hinter ihm stehenden Pkw eines Mannes aus dem Nachbarlandkreis.

Er setzte zurück und verursachte hierdurch den oben genannten Schaden. Auf den Taxifahrer wartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Eintrag in Flensburg.

