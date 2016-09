Bayreuth trauert um Startenor Johan Botha

Sänger starb im Alter von 51 Jahren nach langer Krankheit - vor 30 Minuten

BAYREUTH - Bayreuth trauert um den in Südafrika geborenen österreichischen Startenor Johan Botha. Der Sänger verstarb nach Angaben seiner Künstleragentur im Alter von 51 Jahren nach langer Krankheit.

Sie erwiesen dem Meister die Ehre: Christian Thielemann, Eva-Maria Westbroek, Johan Botha (v.li.) und die Musiker des Festspielorchesters am 22. Mai beim Geburtstagskonzert für Richard Wagner im Bayreuther Festspielhaus. © dpa



„Die Nachricht vom Tod Johan Bothas hat in Bayreuth große Betroffenheit ausgelöst. Er wird der Stadt und dem Bayreuther Festspielpublikum als künstlerische Ausnameerscheinung in Erinnerung bleiben. Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gelten seinen Angehörigen“, so Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe.



Botha kam nach dem Studium in Südafrika nach Europa, wo er erste Engagements in Deutschland erhielt und bald auf den bedeutendsten Opernbühnen weltweit auftrat, darunter ab 1997 regelmäßig an der New Yorker Metropolitan Opera.

Dem Bayreuther Publikum wurde er durch sein Debüt bei den Festspielen im Sommer 2010 als Siegmund unter der Leitung von Christian Thielemann bekannt. In den Folgejahren sang er diese Rolle erneut in der Neuproduktion unter Kirill Petrenko.

nn