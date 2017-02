Bayreuth: Unterstützung für Familien rollt an

BAYREUTH - Diese Autos helfen buchstäblich weiter. Der Förderverein Bunter Kreis Bayreuth hat mehr als 40.000 Euro von der UPS Foundation erhalten und dafür zwei Fahrzeuge angeschafft.

Tobias Lerner (2. von links) und Jens Krone (rechts) von UPS übergaben die Autos an Vertreter des Bunten Kreises und des Klinikums Bayreuth. Die Mitarbeiter der UPS-Niederlassung hatten die Spende ehrenamtlich möglich gemacht. Foto: NN



Tobias Lerner und Jens Krone von UPS übergaben die Autos an den Förderverein des Bunten Kreises und an Vertreter der Klinikum Bayreuth GmbH, darunter der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche, Prof. Dr. Thomas Rupprecht.

Die acht Mitarbeiterinnen des Bunten Kreises sind viel unterwegs. Denn diese Einrichtung hat es sich zum Ziel gesetzt, Familien mit chronisch schwer kranken oder frühgeborenen Kindern zu helfen. "Wir möchten dazu beitragen, dass die Familien nach dem Krankenhausaufenthalt unabhängig von stationären Einrichtungen werden", sagt Barbara Koch, Koordinatorin des Bunten Kreises Bayreuth. Der Bunte Kreis ist kein Pflegedienst. "Wir leiten Eltern an und wollen den Familien mit unserer aufsuchenden Unterstützung dabei helfen, mit der Erkrankung eines Kindes so umzugehen." Jährlich begleiten die Mitarbeiterinnen des Bunten Kreises etwa 50 Familien in Stadt und Landkreis Bayreuth.

Autos sind sehr wertvoll

Schon allein um zu den Familien zu kommen, sind sie auf Fahrzeuge angewiesen. Doch die Autos sind noch in anderer Hinsicht wertvoll: "Wir betreuen auch Familien, die nicht mobil sind", sagt Koch. Unter solchen Umständen ist der Weg zur Behandlung oder zur Therapie ein Problem, das der Bunte Kreis lösen kann.

In diesem Frühjahr startet der Bunte Kreis zudem ein neues Projekt. Im Geschwisterclub treffen sich künftig Geschwister von schwer chronisch kranken Kindern oder von ehemaligen Frühchen. "Denn die Geschwister fallen manchmal in ein Loch – kommen in diesen schweren Zeiten oft zu kurz ", so Koch weiter. Die Kleineren verstehen nicht, was sich gerade in ihrer Familie verändert. Diese Kinder und Jugendlichen wird künftig die Sozialpädagogin Franziska Gresik in Räume der evangelisch-reformierten Gemeinde zum Geschwisterclub einladen. Doch auch sie müssen dort erst einmal hinkommen.

Dass die beiden Autos für den Bunten Kreis und für Familien in schwieriger Situation nun rollen können, haben die Mitarbeiter der UPS-Niederlassung und die UPS Foundation möglich gemacht. Die Mitarbeiter haben ehrenamtliches Engagement geleistet, die UPS Foundation macht das zur Voraussetzung für einen Projektantrag.

"Wir freuen uns sehr darüber und danken der UPS Foundation für diese tolle Unterstützung. Damit können wir viele Familien unterstützen", sagt der Vorsitzende des Fördervereins, Engin Gülyaprak.

