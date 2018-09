Bayreuth will stärkeren Jugendaustausch mit Assisi

Auch die Pegnitzer Hotelfachschule soll eingebunden werden - Chöre geben Gastkonzerte - vor 1 Stunde

PEGNITZ/HOLLFELD - Die Gesellschaft für Kultur und Begegnung der Freunde der Region Assisi e.V. plant für das nächste Jahr weitere Kooperationsprojekte des landkreises Bayreuth mit der bekannten Kultur-Region in Umbrien. Dies wurde jetzt bei einem Besuch in Italien vereinbart.

Das Bild zeigt von rechts Sozialpädagogin Christina Eckstein, Landrat Hermann Hübner, die Bürgermeisterin von Assisi, Stefania Proietti, Staatssekretär a.D. Kreisrat Hartmut Koschyk und Kreisjugendringgeschäftsführer Rainer Nürnberger. © privat



Landrat Hermann Hübner und der Vorsitzende der Gesellschaft, Kreisrat Hartmut Koschyk, haben die Region Assisi besucht und mit Kommunalpolitikern, Schulleitern sowie Vertretern kultureller und wirtschaftlicher Einrichtungen intensive Gespräche geführt. Sie wurden begleitet vom Kreisjugendpfleger des Landeskreises, Rainer Nürnberger, und der Sozialpädagogin Christina Eckstein, da auch der Jugendaustausch mit der Region Assisi intensiviert werden soll.

In Assisi wurde die Delegation von Bürgermeisterin Stefania Proietti und weiteren Stadtvertretern empfangen. Sie dankte für den Einsatz zur Begründung eines regelmäßigen Schüleraustausches zwischen dem Liceo Properzio und dem Gymnasium Pegnitz sowie zwischen dem Convitto Príncipe di Napoli und der Gesamtschule Hollfeld. Erst in diesem Jahr haben Jugendliche beider Schulen aus Assisi Pegnitz und Hollfeld besucht und wurden anlässlich ihres Aufenthaltes auch von Landrat Hübner und Kreisrat Hartmut Koschyk empfangen. Bürgermeisterin Proietti und der für den internationalen Austausch zuständige Vize-Bürgermeister Pettirossi begrüßten die Absicht des Kreisjugendrings, neben dem Schüleraustausch auch den Jugendaustausch mit Assisi zu intensivieren und sicherten ihre Unterstützung zu.

Lob für Gymnasium Pegnitz und Gesamtschule Hollfeld

Beim Besuch der beiden Partnerschulen würdigten die Schulleiterinnen des Liceo Properzio, Francesca Alunni, und des Convitto Prinicipe di Napoli, Annalisa Boni, das große Engagement des Gymnasiums Pegnitz und der Gesamtschule Hollfeld bei der Durchführung des jährlichen Schüleraustausches. Sie unterbreiteten Vorschläge zum weiteren Ausbau, etwa durch eine Sommerakademie für italienische Sprache, Kultur und Kulinaristik am Convitto Príncipe di Napoli in Assisi.

Seit längerem bemühen sich Hübner und Koschyk auch um eine Zusammenarbeit mit der Hotelfach- und Berufsfachschule für Hotelwesen in Pegnitz mit der großen Hotelfachschule in Assisi. Direktorin Bianca Maria Tagliaferri nahm sich mit Vertretern des Schulkollegiums besonders viel Zeit, um eine Zusammenarbeit zwischen Assisi und Pegnitz im Hotel- und Gastronomiewesen etwa durch einen Lehreraustausch auf den Weg zu bringen.

Auch in der Nachbarstadt Valfabbrica wurde die Bayreuther Delegation von Bürgermeisterin Roberta di Simone und weiteren Mitgliedern des Stadtrates empfangen. Neben der Stärkung des Jugendaustausches wurde die Zusammenarbeit der dortigen Musikschule für Instrumente der mittelalterlichen Musik mit Musikschulen des Landkreises Bayreuth und die Zusammenarbeit von Herstellern regionaler Lebensmittelspezialitäten besprochen.

Austausch von Wein, Bier, Öl oder Käse

Um die Kooperation zwischen den Herstellern hochwertiger Lebensmittel der Region Assisi und des Landkreises Bayreuth zu verstärken, führte die Delegation auch Gespräche mit umbrischen Erzeugern, so zum Beispiel mit Gräfin Fiorbellina Maria di Spinola, die auf ihrem landwirtschaftlichen Gut Wein anbaut und mit anderen Erzeugern von Olivenöl sowie von Wurst-, Käse- und Brotspezialitäten eine Zusammenarbeit mit Brauereien, Metzgereien und Bäckereien aus dem Landkreis Bayreuth anstrebt.

Mit dem Leiter des berühmten Chores der Basilika San Francesco di Assisi, Padre Guiseppe Magrino und dem deutschen Seelsorger im Franziskaner-Konvent von Assisi, Bruder Thomas Freidel, besprachen die Gäste die nächste Konzertreise des Basilika- Chores im Sommer 2019 nach Franken. Der Thomas-Chor Trockau seinerseits, der mit dem Basilika-Chor aus Assisi freundschaftlich verbunden ist, plant in den nächsten Jahren wieder eine Konzertreise nach Umbrien.

Das Besuchsprogramm der Delegation des Landkreises in der Region Assisi wurde vom dortigen Partnerschaftsverein unter dem rührigen Vorsitz von Rosella Baldelli, Deutsch-Lehrerin am Lizeum Properzio in Assisi und ihren Mitstreitern hervorragend vorbereitet. Um Interessierten aus dem Bayreuther Raum die Region Assisi näher zu bringen, soll im Herbst 2019 wieder eine einwöchige Studienfahrt durch die Gesellschaft für Kultur und Begegnung der Freunde der Region Assisi angeboten werden.