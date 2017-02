Bayreuther Apotheker entlarvte Rezeptfälscher

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden Arztstempel aus Hummeltal und Schirnding gefunden - vor 1 Stunde

BAYREUTH/WUNSIEDEL - Eine Serie von Straftaten konnten Bayreuther Kriminalbeamte nach der Festnahme eines 33 Jahre alten Rezeptfälschers klären. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Landkreis Bayreuth entdeckten die Beamten zahlreiche Beweismittel, die schließlich auch zur Klärung von Einbrüchen und weiterer Eigentumsdelikte im Raum Bayreuth und Wunsiedel führten. Mittlerweile sitzt der 33-Jährige auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Bayreuth in Untersuchungshaft.

Ein aufmerksamer Apotheker aus Bayreuth entlarvte am Mittwoch die täuschend echt aussehende Fälschung eines Rezepts, mit dem der Tatverdächtige versuchte, an Betäubungsmittel zu gelangen. Die inzwischen informierten Drogenfahnder der Bayreuther Kripo konnten den Mann deshalb zum vereinbarten Abholtermin in der Apotheke auf frischer Tat festnehmen. In seinem Auto, mit dem der 33-Jährige vorgefahren war, entdeckten die Polizisten weitere gefälschte Rezepte sowie Einbruchswerkzeug.

Aufgrund der bis dahin erlangten Verdachtsmomente erwirkte die Staatsanwaltschaft Bayreuth einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes. In den Wohnräumen entdeckten die Beamten schließlich umfangreiche Utensilien zur Herstellung gefälschter Rezepte, kleinere Mengen verschiedener Betäubungsmittel sowie zahlreiche Beweismittel aus verschiedenen Eigentumsdelikten.

Eine Überprüfung ergab, dass aufgefundene Arztstempel und Formulare aus Einbrüchen in Arztpraxen in Hummeltal Ende Dezember 2016 und Schirnding Anfang Februar 2017 stammen.

Weitere sichergestellte Gegenstände konnten die Ermittler einer Serie von Einbrüchen sowie einem Fahrzeugdiebstahl, einem aufgebrochenem Auto und dem Diebstahl von Kennzeichen von Mitte Januar im Landkreis Wunsiedel zuordnen.

Aufgrund der erdrückenden Beweislast erging am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl. Mittlerweile sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth und Hof sowie der Staatsanwaltschaft Bayreuth dauern an. Die Ermittler prüfen nun, ob der Mann auch noch für weitere Delikte in Frage kommt.

rr