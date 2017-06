Bayreuther begeht tragischen Fehler

BAYREUTH - Von einem Moment zum nächsten verändert sich das Leben zweier Familien: Ein Mann biegt mit seinem Auto in eine Straße ein, da kracht es plötzlich. Ein Motorradfahrer knallt ihm von hinten gegen das Auto. Der Motorradfahrer fliegt durch die Luft, prallt gegen einen Baum und stirbt noch an der Unfallstelle. Das Motorrad war zu schnell. Warum der Autofahrer dennoch wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen wurde, stellte jetzt das Amtsgericht Bayreuth klar.

Wegen der Unachtsamkeit eines 30-Jährigen im Straßenverkehr kam ein Motorradfahrer ums Leben. Foto: colourbox.de



Der tragische Unfall geschah am 29. Juli 2016 auf der B 22 kurz nach dem Ortsausgang von Bayreuth in Richtung Donndorf. Zu Beginn der Steigungsstrecke des Matzenberges liegt auf der linken Seite der Ortsteil Laimbach. Er besteht nur aus wenigen Häusern.

Von hier führt eine Zufahrt hinab zur Bundesstraße 22. Am Tag des Unfalls fuhr ein heute 30-jähriger Mann gegen 18.40 Uhr abends aus dem westlichen Landkreis aus dieser Zufahrt heraus und bog nach links ab. Genau in diesem Moment kam der Motorradfahrer von hinten und stieß gegen die rechte Seite des Autohecks. Das Motorrad flog in den Graben. Der Biker wirbelte nach der Kollision durch die Luft und prallte gegen einen Baum. Er war sofort tot.

Amtsrichterin Christiane Breunig hatte die Aufgabe, die Tragödie juristisch aufzuarbeiten. Dass der Unfall eine Tragödie ist, wurde schnell klar. Auch nach fast einem Jahr ist der Autofahrer sichtbar betroffen. Der fahrlässigen Tötung angeklagt, sagt er: "Es tut mir so leid. Ich wäre doch nicht losgefahren, wenn ich das Motorrad gesehen hätte."

Das glaubt die Anklage dem Mann allerdings nicht. Staatsanwalt Matthias Eichelsdörfer wirft dem Unglücksfahrer vor, er sei als "Wartepflichtiger" in die B 22 eingefahren, obwohl er ganz genau erkannt habe, dass der Motorradfahrer sich näherte. In der Anklage gesteht die Staatsanwaltschaft gleichwohl zu, dass der Getötete mit deutlich überhöhtem Tempo gefahren war.

Das Verfahren gegen den Autofahrer war ursprünglich als Strafbefehlsverfahren angelegt. Ohne öffentlichen Prozess sollte der Beschuldigte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 40 Euro bezahlen, also insgesamt 4800 Euro.

Zudem sollte der 30-Jährige mit einem zweimonatigen Fahrverbot belegt werden. Wegen des Fahrverbots legte der Verteidiger des Autofahrers, Rechtsanwalt Friedrich Stöhr, Einspruch gegen den Strafbefehl ein. Weil Stöhr den Einspruch auf den Ausspruch der Rechtsfolgen beschränkte, wurden vor Gericht die genauen Umstände des Unfalls nicht mit einer detaillierten Beweisaufnahme geprüft, denn: Durch die Beschränkung auf die Rechtsfolge gab der Angeklagte den Schuldspruch zu und damit indirekt auch, dass er den herankommenden Motorradfahrer gesehen haben konnte.

Der 30-jährige trug vor, dass er Arbeiter in einem Schichtbetrieb sei und aus diesem Grund dringend auf seine Fahrerlaubnis angewiesen sei: "Ich verliere sonst meinen Job." Ziel des Einspruchs sei es, das Fahrverbot zu vermeiden.

Nebenklageanwalt Oliver Gerhards, der eine Angehörige des getöteten Motorradfahrers und ein kleines Kind mitgebracht hatte, rügte, dass der schlimme Unfall im Strafbefehlswege hatte erledigt werden sollen.

Oliver Gerhards ging es vor allem um den Umstand, dass dem toten Motorradfahrer eine Teilschuld zugeschrieben wird. Der Nebenklageanwalt engagierte sich so sehr für seine Mandantschaft, dass er sich dazu hinreißen ließ, während der Urteilsverkündung lauthals zu protestieren — und sich dadurch seinerseits eine herbe Rüge von Richterin Christiane Breunig einhandelte.

Klare Unfallumstände

Christiane Breunig hielt Oliver Gerhards scharf vor, dass die Unfallumstände durch ein Gutachten bereits geklärt seien: "Der Motorradfahrer war zu schnell. Das steht fest." Dennoch müsse der Angeklagte eindeutig "die Hauptschuld" an dem tödlichen Unfall tragen: "Hätten Sie nur richtig geschaut."

Die Richterin erhöhte einerseits die Geldstrafe für den Unfallpiloten auf 5400 Euro und reduzierte andererseits dessen zweimonatiges Fahrverbot auf einen Monat. Diesen einen Monat könne der Angeklagte mit Urlaub überbrücken oder sich von anderen zur Arbeit fahren lassen.

