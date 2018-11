"Bayreuther Hell" als bestes deutsches Helles ausgezeichnet

Der Vorstand ist stolz: "Ein riesengroßes Kompliment für uns" - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Große Ehre für das Bayreuther Brauhaus: Bei der "Brussels Beer Challenge" wurde das Hellbier des oberfränkischen Unternehmens als das beste Deutschlands ausgezeichnet.

Die Silbermedaille geht nach Oberfranken: In der Kategorie "Lager: Helles" gewann bei der "Brussels Beer Challenge", einem belgischen Bier-Award, der jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfindet, das amerikanische "Saranac Haus Lager" (Gold), auf Platz drei landete "Ottakringer" aus Österreich (Bronze). Und dazwischen reiht sich das Bayreuther Bier ein, damit steht auch fest: Das Helle aus der Hindenburgstraße ist Deutschlands bestes!

Die Jury hat das nach einer Blindverkostung entschieden, so dass vor allem Geschmack und Geruch entscheidend waren. "Die Silbermedaille bei einem so renommierten Wettbewerb zu gewinnen ist ein riesengroßes Kompliment für uns und zeigt, dass wir unsere Bierspezialitäten auf höchstem Niveau herstellen", zeigt sich Brauereivorstand Hans-Joachim Leipold zufrieden.

"Ich möchte unseren Braumeistern danken und ihnen ein großes Lob für die hervorragende Arbeit, die konstant hohe Qualität und ihre Detailverliebtheit aussprechen. Es freut uns unheimlich, dass die Juroren unser 'Bayreuther Hell' als sauber gebrautes, süffiges und gut trinkbares Helles ausgezeichnet haben."

