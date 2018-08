Bayreuther kehrte nach Flucht an Unfallstelle zurück

40-Jähriger hatte mit über zwei Promille drei andere Autos beschädigt - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Mindestens 20.000 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Burg. Der Unfallverursacher war stark betrunken.

Gegen Mitternacht befuhr ein 40-jähriger Bayreuther mit seinem BMW die Hans-Schäfer-Straße. Wohl aufgrund seiner Alkoholisierung streifte er dabei einen am Straßenrand geparkten Skoda, schob diesen auf einen davor geparkten Seat und diesen wiederum auf ein weiteres Fahrzeug.

Anschließend flüchtete der BMW-Fahrer in zunächst unbekannte Richtung. Aufgrund einer Mitteilung fuhr die Polizei die Unfallstelle an und bemerkte im Rahmen der Unfallaufnahme eine Person, die eine leicht blutende Wunde im Gesichtsbereich hatte. Zudem hielt der merklich alkoholisierte Mann einen Fahrzeugschlüssel in der Hand, was den Verdacht nahe legte, dass es sich hierbei um den Unfallflüchtigen handeln könnte.

Die Ermittlungen der Beamte vor Ort bestätigten den Verdacht. Das Fahrzeug des Unfallverursachers konnte mit eindeutigen Unfallspuren in einer nahegelegenen Tiefgarage festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab beim 40-jährigen einen Wert von mehr als zwei Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth brachten die Beamten den Mann zur Feststellung seiner Alkoholisierung zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie Unfallflucht verantworten.

