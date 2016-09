Bayreuther Klinikum meldet einen Baby-Boom

Erst acht Monate des Jahres sind vorüber, trotzdem kamen schon mehr als 800 Kinder zur Welt - vor 47 Minuten

BAYREUTH - In den ersten acht Monaten des Jahres 2016 haben 811 Kinder im Kreißsaal des Bayreuther Krankenhauses das Licht der Welt erblickt. Das sind 140 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Boom-Baby 811 ist Leonardo Emilio Czubin.

Boom-Baby 811: Im Jahre 2016 ist Leonardo Emilio Czubin. Er ist das sechste Kind der Familie aus Gesees. Die fünf Geschwister sind ebenfalls im Klinikum Bayreuth zur Welt gekommen. © Foto: Klinikum



Boom-Baby 811: Im Jahre 2016 ist Leonardo Emilio Czubin. Er ist das sechste Kind der Familie aus Gesees. Die fünf Geschwister sind ebenfalls im Klinikum Bayreuth zur Welt gekommen. Foto: Foto: Klinikum



Mama Nicole und Papa Martin Czubin haben Vertrauen in die Geburtshilfe am Klinikum Bayreuth. Der kleine Leonardo Emilio ist das sechste Kind der Familie aus Gesees. Alle fünf Geschwister – Romina und Romeo, Moreno, Amelie und Ricardo — sind ebenfalls im Klinikum Bayreuth auf die Welt gekommen.

„Wir beziehen die werdenden Eltern von Anfang an und über den gesamten Verlauf der Schwangerschaft hinweg eng in die medizinische Betreuung ein", sagt Privatdozent Dr. Nikos Fersis, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Während der Schwangerschaft bietet die Klinik unter anderem Pränataldiagnostik zur Erkennung von Risiken und Störungen sowie eine fundierte Beratung an. „Wir berücksichtigen dabei die Vorstellungen der werdenden Eltern." Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe kooperiert eng mit der Kinderklinik und mit der anästhesiologischen Abteilung.

In der Frauenklinik geht man davon aus, dass die Zahl der Geburten 2016 deutlich über der des Jahres 2015 liegen wird. Im vergangenen Jahr kamen hier 1094 Kinder zur Welt.

nn