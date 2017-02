Bayreuther Kreisetat mit Einsicht, Klugheit und Weisheit

95,5-Millionen-Haushalt einstimmig verabschiedet - Kreisumlage-Hebesatz sinkt um vier Punkte - vor 28 Minuten

BAYREUTH - So heftig umstritten der Haushalt des Landkreises im vergangenen Jahr war, so harmonisch ging das 95,5 Millionen Euro schwere Zahlenwerk heuer im Kreistag einstimmig über die Bühne. Kein Wunder, werden doch die finanziell klammen Kommunen über die Kreisumlage in Millionenhöhe entlastet.