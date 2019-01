Bayreuther Kreisumlage sinkt - Müllgebühren steigen

Acht Millionen Euro Investitionen für Seilbahn, Schulen und Therme - Generalsanierung der Realschule Pegnitz vor Abschluss - vor 1 Stunde

PEGNITZ/BAYREUTH - Eine gute und eine schlechte Nachricht hatte Landrat Hermann Hübner bei der Jahrespressekonferenz in der Therme Obernsees parat. Die gute: Der Landkreis will die Gemeinden in den am Montag beginnenden Haushaltsberatungen über eine nochmalige Senkung der Kreisumlage weiter entlasten. Die schlechte: Die Bürger müssen ab Mitte des Jahres mit höheren Müllgebühren rechnen.

Großen Wert legt die Landkreisverwaltung auf Qualität in den Schulen und in der Ausbildung. So wurde erst diese Woche wieder bei der Hotel- und Gaststätten-Ausstellung in Nürnberg für die Hotelfachschulen in Pegnitz geworben. © Richard Reinl



Großen Wert legt die Landkreisverwaltung auf Qualität in den Schulen und in der Ausbildung. So wurde erst diese Woche wieder bei der Hotel- und Gaststätten-Ausstellung in Nürnberg für die Hotelfachschulen in Pegnitz geworben. Foto: Richard Reinl



Eigentlich hat der Landrat mit einer Beibehaltung des im vergangenen Jahr auf 35,5 Prozentpunkte gesenkten Kreisumlage-Hebesatzes geplant. Deutlich höhere Schlüsselzuweisungen von seiten des Freistaates sollen jetzt jedoch über eine weitere Absenkung des ohnehin schon bayernweit niedrigsten Hebesatzes den Gemeinden zugute kommen, von denen immerhin elf weiter auf Stabilisierungshilfe des Landes Bayern angewiesen sind. Damit soll auch einem Beschluss des Kreistags Rechnung getragen werden, die deutlich über dem Plan liegenden Rechnungsergebnisse im Landkreis an die Kommunen zurückzuführen.

Für Neuinvestitionen sollen 2019 rund acht Millionen Euro bereitgestellt werden, wobei erste Zahlungen für die insgesamt wohl 50 Millionen Euro teuren Großmaßnahmen wie Seilbahnbau am Ochsenkopf und Generalsanierung der Gesamtschule Hollfeld anstehen. Trotzdem will der Kämmerer auch in diesem Jahr ohne neue Kreditaufnahmen auskommen und darüber hinaus sogar den Schuldenstand auf 23,4 Millionen Euro verringern. Wenn das gelingt, würde das für die vergangenen sieben Jahre einen Rückgang der Verbindlichkeiten um 12,7 Millionen Euro oder 35 Prozent bedeuten und dies trotz einer Investitionssumme von 78 Millionen Euro seit 2008.

"Jugendstätte Haidenaab wird Vorzeigeobjekt"

Abgeschlossen wird heuer die gut zwölf Millionen Euro teure Generalsanierung der Realschule Pegnitz. Für den August ist ferner die Einweihung der neuen Jugendstätte Haidenaab geplant, Der 2,6 Millionen-Neubau vespricht laut Hübner ob seiner gestalterischen Elemente zu einem Vorzeigeprojekt für Selbstversorgerhäuser zu werden.

In die Wege geleitet werden sollen schon in einem Monat die für nächstes Jahr geplanten Millioneninvestitionen in die Therme Obernsees, die zwar wegen des Turbo-Sommers mit knapp 250.000 rund 10.000 Besucher weniger gezählt hat, als noch im Vorjahr, aber trotzdem mit einem besseren Betriebsergebnis abschließen wird. Dringend nötig seien ein großzügiger Ausbau der boomenden Gastronomie sowie eine Verlagerung des Kinderbeckens, um zum einen mehr Liegeflächen zu erhalten und zum andern den Lärmpegel in der Therme zu drosseln. Generell geht der Trend hin zu mehr Wellness-Qualität.

Eltern-Kind-Gesundheits-Resort an der Therme?

Positiv wirken sich inzwischen die 40 benachbarten Ferienhäuser aus, kommt von dort doch inzwischen rund ein Prozent der Gäste, Tendenz deutlich steigend. Große Hoffnungen setzt der Mistelgauer Bürgermeister Karl Lappe denn auch auf den Plan für ein Eltern-Kind-Gesundheits-Resort, dessen Planung jüngst vorgestellt worden ist. Auf der Wunschliste ganz weit oben stünden ferner ein Thermen-Hotel und ein Einkaufsmarkt, doch hierfür fehlen derzeit noch Investoren.

Kein aktuelles Thema ist derzeit laut Hübner die eigentlich nötige Erweiterung des Landratsamtes, auch wenn im Hintergrund emsig sondiert werde. Er plädiere weiterhin für einen Neubau am großen Grundstück in Bayreuth, weil eine zentrale Einrichtung für die zahlreichen Besucher im Amt wichtig sei, es hätten aber auch mehrere Gemeinden schon Leerstände zur Nutzung angeboten, darunter auch Pegnitz. Die größte Stadt im Landkreis sei seiner Meinung auch die einzige, die aus realistischer Sicht wegen der verkehrsmäßig zentralen Lage als Filialstandort in Frage käme.

Nur 29 Elektroautos neu zugelassen

Im weiteren Verlauf der Pressekonferenz freute sich Hübner über Fortschritte im Klimaschutz, wo inzwischen 84 Prozent des Strombedarfs im Landkreis selbst erzeugt werden, in der Jugend- und in der Seniorenarbeit sowie bei der Elektromobilität, auch wenn hier 2018 nur 29 Elektrofahrzeuge neu zugelassen worden sind, gegenüber 6569 Fahrzeugen insgesamt.

Größte Aufmerksamkeit genieße weiterhin der Tourismus mit stolzen Steigerungsraten. So hätten die Gästeankünfte in den vergangenen zehn Jahren im Fichtelgebirge um 22,8 und in der Fränkischen Schweiz gar um 30,5 Prozent zugelegt. Zu den insgesamt 3,2 Millionen Übernachtungen in beiden Gebieten kommen noch über 21 Millionen Tagesgäste, die unter dem Strich einen Umsatz von knapp einer Milliarde Euro generieren. Der Landrat: „Das ist der drittgrößte Wirtschaftsfaktor nach Handel und Industrie, den es mit aller Macht zu stabilisieren und auszubauen gilt.“ Der Boom im Binnen-Tourismus müsse hierfür genützt werden.“

RICHARD REINL