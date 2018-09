Bayreuther landete nach privater Feier in Arrestzelle

23-jähriger Mann verhielt sich im Rausch Gastgebern und Polizei gegenüber äußerst aggressiv - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Ein übermäßig alkoholisierter Gast sorgte für einen Polizeieinsatz bei einer privaten Feier in Bayreuth. Weil er sich nicht nur gegenüber den anderen Gästen, sondern auch gegenüber den Beamten äußerst aggressiv zeigte, musste er die Nacht in der Arrestzelle verbringen.

Ein 23-jähriger Bayreuther wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden auf einer privaten Feier in der Markgrafenallee zum Gehen aufgefordert, nachdem er zu sehr dem Alkohol zugesprochen hatte und dies nicht zu vertragen schien .Der Mann wurde immer aggressiver und so wussten sich die Gastgener nicht mehr anders zu helfen, als die Polizei zu verständigen.

Gegenüber den eingesetzten Beamten benahm er sich später ebenfalls auffällig. Aufgrund seiner Alkoholisierung und seiner Aggressivität wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und musste so die Nacht in einer Arrestzelle der Polizei verbringen.

Weil er auch noch eine geringe Menge Drogen bei sich hatte, erwartet ihn nun zudem eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

