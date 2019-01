Bayreuther Landrat kandidiert 2020 nicht mehr

Hermann Hübner tritt bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr an - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Der Bayreuther Landrat Hermann Hübner wird bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr antreten. Das gab er anlässlich der Jahresauftaktsitzung des CSU-Kreisvorstands Bayreuth-Land am Samstag in Untersteinach bekannt.

Landrat Hermann Hübner. © Privat



Im kommenden Jahr werde er auf 26 Jahre aktive Führungsverantwortung in der Kommunalpolitik zurückschauen, teilte der 65-Jährige mit. Bis dahin liege ein arbeitsreiches Jahr mit vielen Herausforderungen vor ihm, die er motiviert angehe und auf die er sich freue, so Hübner.

Der CSU-Kreisvorstand würdigt Hübners Arbeit für den Landkreis und äußert Respekt vor dessen persönlichen Entscheidung, so Kreisvorsitzende Gudrun Brendel-Fischer in einer Pressemeldung. „Die CSU-Familie im Landkreis weiß sehr wohl, was sie an Hermann Hübner hat“.

1994 war er erstmals zum Bürgermeister der Gemeinde Bindlach gewählt worden, seit 2008 steht er an der Spitze des Landkreises. Bei seiner Wiederwahl 2014 erzielte er trotz zweier Mitbewerber ein Ergebnis von 67,6 Prozent.

Der CSU-Kreisverband wird sich in den kommenden Monaten mit der Nachfolgebenennung befassen.