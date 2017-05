Bayreuther Ökologen: Aus der Traum vom Paradies

Selbst im Sand auf entlegenen Atollen finden sich zahllose Plastikpartikel - 16.05.2017 17:37 Uhr

BAYREUTH - Es ist nichts Neues, dass Plastikmüll den Planeten und seine Ozeane massiv belastet. Wie groß das Problem wirklich ist, zeigt auch die Forschungsarbeit Bayreuther Ökologen.

Foto: colourbox.de



Die kleine Insel Vavvaru liegt mitten in einem paradiesischen Atoll der Malediven, rund 7500 Kilometer von Bayreuth entfernt. Es gibt deutlich scheußlichere Orte für eine wissenschaftliche Expedition. Aber die Schönheit der Insel war nicht der Grund, warum sich der Ökologe Christian Laforsch mit Studierenden dorthin aufgemacht hat, um nach Plastikmüll zu suchen. "Von den 1200 Inseln der Malediven ist Vavvaru für die Wissenschaft besonders interessant, weil die Insel nur von wenigen Touristen und Einheimischen betreten wird. So kann ausgeschlossen werden, dass der Plastikmüll von der Insel und seinen Bewohnern stammt", erklärt der Professor. Was auf Vavvaru anlandet, war zuvor im Indischen Ozean unterwegs – und stammt theoretisch von überall her.

An mehreren Stellen und zu verschiedenen Zeitpunkten siebten die Wissenschaftler den Sand und klaubten alle Kunststoffteilchen heraus, die größer als einen Millimeter waren. Die ernüchternde Analyse: Reinen Sand gibt es wohl an keinem Strand der Erde mehr. Selbst auf dem entlegenen Atoll fanden die Ökologen zwischen 40 und 1000 Plastikteilchen pro Quadratmeter Tropenparadies. "Und wir müssen davon ausgehen, dass wir noch erheblich mehr finden würden, wenn wir uns das Mikroplastik mit weniger als einem Millimeter Durchmesser anschauen würden", sagt der Biologe Hannes Imhof.

Klar ist, dass der meiste Kunststoff-Müll eine weite Reise hinter sich hat. Denn viele der eingesammelten Fragmente waren stark abgeschliffen, zerbrochen oder ausgeblichen, und mehr als die Hälfte war gerade mal zwischen einem und fünf Millimeter groß. "Eine Bestimmung der Herkunft oder der Aufenthaltszeit im Wasser – und damit der zurückgelegten Strecke – ist bei diesen Partikeln leider nicht möglich", bedauert Laforsch.

Die spektroskopischen Untersuchungen im Labor auf der Insel zeigten allerdings, dass am häufigsten Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol zwischen den Sandkörnern lag. Kunststoffe also, die besonders oft für klassischen Haushaltsmüll wie Verpackungen, Kosmetika oder Reinigungsmittel verwenden werden. Aber auch Folienreste und Styropor wurde angeschwemmt.

Um das ganze Ausmaß der Plastikflut besser zu erfassen, arbeiten die Wissenschaftler jetzt an neuen Methoden zur Probenentnahme, um flächendeckender und über einen längeren Zeitraum Daten sammeln zu können. Und sie beschäftigen sich mit der Frage, wie das Plastik überhaupt in die Meere gelangt.

"Dabei spielen auch unsere Flüsse und Seen eine große Rolle", sagt Imhof. Denn was in Vavvaru als Partikelchen an Land gespült wird, war vielleicht schon als Plastikflasche auf der Pegnitz unterwegs.

CHRISTINE THURNER