Bayreuther Pfarrbüros Ziel von Einbrechern

Unbekannte hinterließen erheblichen Sachschaden - Fenster ausgehebelt - vor 33 Minuten

BAYREUTH - Bislang Unbekannte drangen am Wochenende in zwei Pfarrbüros im Bayreuther Stadtgebiet ein und entwendeten in einem Fall Bargeld. Die Einbrecher hinterließen erheblichen Sachschaden. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Gebäude der Kirchengemeinde Nikodemus in der Hessenstraße. Dort öffneten sie eine Bürotür mit Gewalt und durchwühlten Schränke und Schubladen. Mit einigen hundert Euro Bargeld entkamen die Unbekannten. Sie hinterließen erheblichen Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Im gleichen Zeitraum war auch die Kirchengemeinde Heilig Geist in der Hugenottenstraße Ziel von Einbrechern. Über ein Fenster verschafften sich die Unbekannten hier Zutritt zum Gebäude und suchten dort vermutlich nach Bargeld. Ohne Beute entkamen sie über eine Fluchttür unerkannt. Der Sachschaden hält sich mit etwa 100 Euro glücklicherweise in Grenzen.

