Bayreuther Polizei fand in Auto und Wohnungen Drogen

Einschlägig bekannter Münchner wurde auf der A9 aus dem Verkehr gezogen - vor 52 Minuten

BAYREUTH - Drogen aller Art entdeckten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth am Freitagmittag auf der A9 bei einem 35-Jährigen Fahrzeugführer und seinem 51-jährigen Beifahrer. In den Wohnungen der beiden stellten Beamte außerdem weitere Betäubungsmittel sicher. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth gegen die zwei Münchner.

Gegen 12 Uhr kontrollierten die Autobahnpolizisten die zwei Männer auf ihrem Weg in Richtung Berlin an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd. Nachdem die Ordnungshüter im Handschuhfach einige Gramm Kokain und mehrere Ecstasy-Tabletten auffanden, nahmen sie auch den Fahrer genauer in Augenschein. Rasch bestätigte sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte, wie ein durchgeführter Schnelltest zeigte. Das hatte für den 35-Jährigen eine Blutentnahme zur Folge.

Auch die Wohnungen des 35-Jährigen und seines 51-jährigen Onkels nahmen verständigte Münchner Polizeibeamte im Anschluss genauer unter die Lupe und wurden dort ebenfalls fündig. In den Wohnräumen des Älteren entdeckten sie rund 25 Gramm Haschisch, in der Bleibe des Neffen ebenso einen kleinen Brocken derselben berauschenden Substanz.

Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen gegen die beiden Männer wegen mehrerer Rauschgiftdelikte übernommen. Wie sich herausstellte, war der Fahrer bei der Staatsanwaltschaft bereits bestens bekannt, denn sie suchte ihn schon wegen anderer Straftaten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln.

