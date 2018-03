Bayreuther Polizei stellt zwei Fahrraddiebe

Eigentümer der Drahtesel werden noch gesucht - Flucht vor Beamten scheiterte - vor 33 Minuten

BAYREUTH - Gleich zwei Fahrraddiebe gingen am Wochenende ins Netz der Bayreuther Polizei. Sie müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Am Sonntag, gegen Mitternacht, kontrollierten Polizisten der Polizei-InspektionI Bayreuth-Stadt in der Robert-Koch-Straße einen 33-jährigen Bayreuther mit einem Fahrrad. Dabei verstrickte sich der Mann bezüglich der Herkunft des Fahrrades in Widersprüche. Das Rad, ein schwarz-graues Mountainbike der Marke Bulls, stellten die Beamten sicher. Der Eigentümer ist aktuell noch nicht ermittelt. Gegen den 33-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls eingeleitet.

Rund eine Stunde später sollte ein 25-jähriger Bayreuther in der Innenstadt, ebenfalls mit einem Fahrrad unterwges, kontrolliert werden. Beim Versuch zu fliehen, stürzte er am Hohenzollernring und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Grund des Fluchtversuches hatten die Beamten gleich gefunden. Der Flüchtende konnte keinerlei Eigentumsnachweis über das Fahrrad erbringen und verstrickte sich bezüglich der Herkunft immer wieder in Widersprüche. Das weiße Mountainbike der Marke Cube wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei-Inspektion Bayreuth-Stadt. Der 25-jährige muss mit einem Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls rechnen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach den Eigentümern der beschlagnahmten Fahrräder. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Bayreuth-Stadt unter der Rufnummer 0921/506-2130 zu melden.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.