Bayreuther Polizei verhinderte Alkoholfahrten

Trotzdem mussten mehrere Betrunkene mit bis zu 3 Promille aus dem Verkehr gezogen werden - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Am Wochenende wurden mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen, es wurden aber auch manche Fahrzeugführer durch die Polizei vom Fahren unter Alkoholeinfluß abgehalten.

Am Freitag, kurz vor der Mittagszeit, hielten Beamte der Inspektion Bayreuth-Stadt einen 68-jährigen Bayreuther davon ab, alkoholisiert mit seinem Honda zu fahren. Ein Test erbrachte einen Wert von 0,86 Promille. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Diesen konnte er nüchtern wieder bei der Polizei abholen.



Ein 36-jähriger Kulmbacher wurde am Samstagmorgen gegen 9 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Er war mit einem Wert von knapp 1,2 Promille mit seinem Polo in der Grünewaldstraße unterwegs. Eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins waren die Folge.



Gegen 19 Uhr stellten Beamte der Stadtpolizei bei einem 27-Jährigen aus dem Landkreis Neustadt/Waldnaab einen Alkoholwert von über 2 Promille fest. Um den Mann, der in seinem Pkw saß, davon abzuhalten, loszufahren, wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.



Knapp eine Stunde später kontrollierten Beamte einen 36-Jährigen mit seinem Ford Transit. Er hatte einen Alkoholwert von knapp 0,76 Promille und muss nun mit einer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.



Kurz nach Mitternacht wollte ein Pärchen aus Bayreuth, dass sich gerade gestritten hatte, mit seinem Pkw losfahren. Nachdem sie beide knapp 0,6 Promille intus hatten, stellten die Polizisten den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern.



Ein 57-Jähriger wurde am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr durch Beamte der Verkehrspolizei kontrolliert. Nachdem bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde und er einen freiwilligen Atemalkoholtest ablehnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Welches Trunkenheitsdelikt vorliegt, wird sich aufgrund des Gutachtens zeigen.



Kurz vorher versuchte ein sichtlich betrunkener 45-jähriger Bayreuther mit seinem Fahrrad loszufahren. Beamte konnten ihn davon abhalten. Ein Test zeigte eine Alkoholisierung von knapp 2 Promille.



Ein weiterer Radfahrer wurde am Montag Morgen aus dem Verkehr gezogen. Beamte der Polizei Bayreuth-Stadt kontrollierten ihn und sahen ihm sofort an, dass er betrunken war. Der Test zeigte ein Ergebnis von knapp 3 Promille.

rr