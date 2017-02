Bayreutherin wollte verqualmte Wohnung nicht verlassen

Feuerwehr hatte es am Samstag gleich mit zwei Küchenbränden zu tun - Katze gerettet - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Gleich zwei Wohnungsbrände zogen am Samstag in Bayreuth Einsätze von Feuerwehr, Roten Kreuz und Polizei nach sich.

Am Samstagmittag wurden die Einsatzkräfte zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der St.-Wolfgang-Straße gerufen, da dort Anwohner starken Brandgeruch wahrgenommen hatten. Grund hierfür war eine vergessene eingeschaltete Herdplatte. Durch die Hitze entzündete sich ein daneben stehender Messerblock, wodurch die gesamte Küche samt Inventar verrußte.

Die Wohnungsinhaberin, die noch vor der Feuerwehr zu Hause eintraf, betrat die verqualmte Wohnung, um ihre darin befindliche Katze zu retten. Hierdurch zog sich die 46-jährige eine Rauchgasvergiftung zu und musste durch das Rote Kreuz ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden summiert sich auf rund 5000 Euro.

Ebenfalls ein vergessener Herd war der Grund für einen Brand in einer Wohnung in der Königsbergstraße. Die Wohnungseigentümerin war zwischenzeitlich eingeschlafen und wurde erst wach, als das gesamte Stockwerk in dem Mehrfamilienhaus verqualmt war. Die Wohnung war aufgrund der Rauchentwicklung vorübergehend nicht mehr bewohnbar.

Da sich die angetrunkene Wohnungseigentümerin uneinsichtig zeigte und sich weigerte, die Wohnung zu verlassen, musste sie in Schutzgewahrsam genommen werden. Der Sachschaden betrug in diesem Fall geschätzte 3500 Euro. In beiden Fällen wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

rr