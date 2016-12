Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin hat auch Auswirkungen auf Oberfranken. Noch in der Nacht wurde der Autobahnparkplatz „Lipperts“ in der Nähe der Anschlussstelle Hof-West an der A9 zu einer Kontrollstelle umfunktioniert. Rund 50 Brummis mussten den Parkplatz in Fahrtrichtung München verlassen, damit die Polizei genügend Raum für Fahrzeugkontrollen hat. Nach ersten Informationen durch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberfranken handelte es sich um eine verdachtsunabhängige Kontrolle, die aufgrund der Vermutung von schweren Straftaten am Abend in Berlin stattfand. Dabei waren die Beamten mit Maschinenpistolen bewaffnet. Foto: News5/Fricke ©