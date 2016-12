Bedürftige freuen sich über NN-Aktion "Schmücken & Helfen"

PEGNITZ - Wer die Spenden all unserer Leser — gegeben für die NN-Weihnachtsaktion „Schmücken & Helfen“ — an die bedürftigen Menschen überbringt, wird bescheiden. Angesichts der schwierigen Finanz- und Familienverhältnisse überall, angesichts der Erkrankungen und Behinderungen wächst die Einsicht, dass man selbst froh sein kann, gesund zu sein. Und doppelt froh, weil man sorglos leben kann, ohne sich zu zermürben, wie es mit den Schmerzen weitergeht oder wo die nächsten fünf Euro fürs Essen herkommen.

Im Briefkasten von Thomas Knauber, der die NN-Aktion betreut, war — wie schon viele Jahre vorher — ein Umschlag ohne Name mit einer Spende und einem kleinen Zettel dazu: „Für bedürftige Menschen“. © nn



Ebenfalls bescheiden geworden ist eine Frau, die solche Spenden dringend braucht. Ihre stille Ruhe ist verursacht durch viele Operationen, durch den Sprung von der Schippe des Todes — immer wieder. Das begann in ihrer Kindheit, wo sie über ein Jahr lang in einer Klinik lag. Und es ging weiter mit Schlaganfällen, Gehirnentzündung, dem Kampf gegen einen unbekannten Virus, der die Ärzte vor Rätsel stellte. Vor drei Jahren war sie dem Tod am nächsten. Ihre Beine waren wie gelähmt, der Kopf in höchster Gefahr. Rollator und Rollstuhl folgten. Aber wie durch ein Wunder erholte sie sich wieder. Sie führt das auf ihre Gelassenheit zurück, auf das Hinnehmen all der Probleme, auf jahrelang geübte Ruhe. „Ich könnte in ein Kloster gehen.“

Im Gespräch mit ihr wird deutlich, dass sie ein unsichtbares Zelt um sich baut, in dem sie lebt, aus dem sie nicht mehr heraustritt. Diese Frau kappte oberflächliche Freundschaften, weil sie ihr Energie nahmen. Sie behielt nur noch die sehr guten Freunde, bei denen sie sich aussprechen kann. Sie geht nicht mehr aus, um die Unruhe des Verkehrs und den Trubel in den Supermärkten zu vermeiden. Steht sie doch einmal in einer Schlange an der Kasse, betrachtet sie die anderen Kunden genau: „Ich sehe nur gestresste Leute. Das kommt durch ihren beruflichen Zwang. Aber müssen sie so viel Geld verdienen? Geht es nicht auch mit weniger?“

„Ein Messer würde reichen“

Sie selbst lebt in einem winzigen Zimmer und betrachtet schon die Messer und Gabeln in ihrer Tischschublade als zu viel: „Ein einziges Messer würde mir reichen“, sagt sie.

Im Moment hat sie Probleme mit dem Schlafen. Plötzlich wird sie müde, kann aber nur zwei, drei Stunden ruhen. Dann ist sie wieder wach. Doch sie nimmt auch das hin. Hauptsache, sie kann wieder laufen; Hauptsache, ihr Kopf ist einigermaßen in Ordnung. Zwar ist die Leistung ihres Herzens so schlecht, dass sie ohne Hilfsmittel sterben würde. Aber dank ihres ruhigen Lebens kommt sie zurecht. „Diese Ruhe hab ich viele Jahre geübt. Dadurch kann sich mein Körper scheinbar so gut regenerieren.“

Ein Leben ohne Freude

In einem anderen Fall ist es ähnlich: Hier geht es um eine ältere Frau kurz vor dem Rentenalter, die schon in ihrer Jugend geschwächt war. Sie war außerdem hoch sensibel. Sie interessierte sich fürs Theater, für Literatur, für Schriften aus Indien und über den Sinn des Lebens. Sie brach nach Asien auf, lernte Gurus kennen, kehrte zurück — und konnte ihre Berufsziele nicht durchsetzen, weil sie körperlich so schwach war. Deshalb zog sie sich zurück, lebt jetzt in einer kleinen Wohnung und trägt viel Frust mit sich herum.

Sie ist klug und beredsam, zitiert locker aus berühmten Werken, hat aber dauernd die harte Wirklichkeit vor sich: Ihre Medikamente stehen in einer Reihe auf der Küchenablage. Ihre Möbel sind fast wahllos platziert. Ihr macht das Leben keine Freude.

Wie wird es weitergehen? Was ist, wenn sie einmal umziehen muss? Findet sie etwas Ruhiges am Ortsrand? „Ich kann nämlich keinen Krach vertragen. Wenn da Autos wären oder laute Kinder — das halte ich nicht aus.“

Das Spendengeld kommt auch einem Ehepaar zugute, das in einem kleinen Dorf lebt, fern vom Busverkehr. Sie erzählen die schöne Geschichte, wie sie sich einst kennenlernten: Er aus einem Nachbarland, sie ganz hoch aus dem Norden. Beide hatten kurz davor ihre Partner verloren, unter misslichen Umständen, und sie schlossen sich nach einem Zufallstreffen in Franken gern zusammen. Das ging jahrzehntelang gut. Dann bekam er, ein Kraftpaket von einem Mann, plötzlich Rückenschmerzen. Sein Job war damit dahin.

Schäden an Wirbeln

Seine Frau klagt jetzt über dasselbe: Sie hat Schäden an mehreren Wirbeln. Grau im Gesicht sitzt sie am Küchentisch. Das Lachen von früher ist weg. Die Schmerzen lassen keine Hausarbeit mehr zu. Ihre Hände können nicht mehr greifen.

Irgendwo in Deutschland lebt noch ein Kind aus erster Ehe. Aber ohne Kontakt. „Das ist doch immer so: Wenn man die Kinder braucht, sind sie nicht da.“

Die Frau setzt ihre Hoffnung jetzt in Ärzte, gute Ärzte. Aber wer garantiert ihr eine erfolgreiche Operation? Sie zuckt mit den Schultern. Man muss sich einfügen, sagt sie. „Du kannst nix machen.“

Hoffnung aufgegeben

Im nächsten Fall geht es um einen einzelnen älteren Herrn. Auch bei ihm kann man am Gesicht ablesen, dass hier nur noch Verzweiflung daheim ist. Er gehörte schon in den Vorjahren zum Kreis der von unserer Aktion Beschenkten, und schon damals sagte er immer, dass es „nicht mehr schön ist“, dass angesichts von Rheuma, Beinschmerzen, leerem Kühlschrank und keinem Euro Reserve das Leben nicht mehr lebenswert ist. Aber jetzt sagt er nicht einmal mehr diese Sätze, nicht einmal mehr sein typisches: „Da verlierst‘ deinen Humor.“ Er sitzt am Tisch wie festgehalten. Nichts geht mehr.

Die Wohnung ist sauber wie immer, alles wunderbar aufgeräumt. Aber er hat Aussetzer und macht Dinge, die sonst nie vorkommen. Wegen der Not, durch die Sorgen.

Wie viele Jahre hangelt er sich schon so durch? Seitdem seine Frau an Krebs gestorben ist, die er jahrelang durch ganz Deutschland gefahren hatte, von einem Krankenhaus zum anderen. Dann war ihre Beerdigung und seine eigenen Probleme gingen los. Arzt hier, Arzt dort, kein Geld für Benzin, kein Geld für Heizöl, keine finanzstarken Freunde.

Keine Aussicht auf Besserung

Zwei Männer, die ihm nahe standen, sind inzwischen tot. Bei dem Rentner gräbt sich einsam Frust ein, ohne jede Aussicht auf Besserung.

Die Spenden erreichen auch eine Rentnerin, die zwar nur 200 Euro im Monat zum Leben hat, aber in ihrer fast leeren Wohnung zurechtkommt. Doch sie erzählt von Schicksalsschlägen: Sie lebte fast zwei Jahrzehnte fern der Heimat bei einem gewalttätigen Mann. Dann kehrte sie zurück, lädiert am Rücken und seelisch kaputt. Inzwischen hat sie sich wieder aufgerappelt, muss aber neue Armschmerzen wegstecken. Trotzdem hat sie ihr Lachen wiedergefunden.

„Sagen Sie danke“

Sie gibt uns einen Satz mit auf den Weg, den viele Bedürftige äußern: „Sagen Sie den Spendern danke.“ Sie hofft, dass diese kleine Hilfsaktion noch viele Jahre bestehen bleibt. „Dass es überhaupt so etwas gibt, ist etwas so Gutes.“

