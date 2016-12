Beeindruckender Lichterglanz in und um Oberailsfeld

Die Helfer des Vereins 900-Jahre Oberailsfeld kümmerten sich um die Holzfeuer, die von den Hängen strahlten und eine heimelige Atmosphäre in den Ort brachten. An den Straßen stellten sie weitere Wachsleuchten auf, an denen rund 500 Gläubige vorbei zogen. © Foto: Thomas Weichert