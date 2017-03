Begegnung mit Wildsau: Verstecken oder schreien

PEGNITZ - Im Nürnberger Land hat ein Wildschwein eine Joggerin angegriffen. Kein Grund zu allzu großer Sorge, sagt Karl-Heinz Inzelsberger, der Vorsitzende der Jägervereinigung Pegnitz.

Wer auf weiter Flur auf ein Wildschwein trifft, sollte schreien, um das Tier zu erschrecken, rät Jäger Karl-Heinz Inzelsberger. © dpa



Die Sportlerin war in der Gemeinde Burgthann unterwegs, als ein Wildschwein auf sie zuschoss. Die Frau sprang in die Böschung. Zum Glück, denn das Tier überrannte sie nicht, sondern erwischte sie an der rechten Seite und warf sie zu Boden. Ein geschwollener Knöchel, ein Riss in der Wade und Abschürfungen waren die Folge.

Laut Jäger Inzelsberger hatte die Frau Glück, dass das Tier weitergelaufen ist und sie nicht weiter bedrängt hat. Er sagt, dass ein Fall wie in Burgthann jederzeit passieren kann: "Da kann man gar nichts dagegen machen. Du dürftest ja nicht mehr rausgehen." Dennoch rät er Joggern, ihrem Hobby nicht nachts im Wald nachzugehen. Denn dann sind die Tiere aktiv, tagsüber ruhen sie.

Aber selbst in der Mittags- und Abendzeit könne es zu Angriffen auf Menschen kommen, sagt Inzelsberger und rät Joggern wie Spaziergängern, grundsätzlich auf den Wegen zu bleiben, nicht im Gebüsch und quer durch den Wald zu laufen. Wer die angelegten Pfade verlasse, der könne schon mal auf eine Bache mit Frischlingen stoßen. Und meint eine Wildsau ihre Jungen verteidigen zu müssen, ist sie besonders aggressiv.

Auf keinen Fall sollte man Frischlinge berühren oder versuchen, sie einzufangen, warnt der Experte. Denn: "Dann ist der Mutterinstinkt ganz klar da, dann wollen die Tiere ihren Nachwuchs verteidigen." Früher, erklärt er, hätten Wildschweine ihre Jungen im Frühjahr zur Welt gebracht. Doch weil es mittlerweile das ganze Jahr über ein vielfältiges Nahrungsangebot gibt, "können ständig Bachen mit Frischlingen auftauchen".

Angriffslustig seien auch kranke oder verletzte Tiere. "Dann gehen sie auf alles los, was sich bewegt", so Inzelsberger. Nicht zu unterschätzen seien ferner sogenannte Überläuferkeiler, einjährige Wildschweine, die die Mutter verlassen müssen. "Das sind Spitzbuben, die müssen sich die Hörner abstoßen", sagt der Jäger. Er hat von einem Überläuferkeiler gehört, der zweimal Radler vom Fahrrad geholt hatte. Jäger erlegten das Tier.

Scheue Tiere

Im Normalfall seien Wildschweine aber nicht an einer Bekanntschaft mit dem Menschen interessiert und scheu. Inzelsberger hat noch nie gehört, dass eine Wildsau einen Menschen getötet hat. Wer trotzdem mal im Wald einem Schwarzkittel begegnet, sollte einen Schritt auf die Seite gehen und sich hinter einem Baum verstecken. Auf freier Flur gibt es allerdings nicht viele Möglichkeiten zur Flucht. "Ich würde versuchen, stehen zu bleiben, zu schreien und das Wildschwein so zu erschrecken", rät er.

