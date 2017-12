Begeisterung bei Auerbacher Krippenspielen

In Auerbach und Michelfeld wird für die Aufführungen am Heiligen Abend bis zum letzten Moment geprobt - 24.12.2017 16:55 Uhr

AUERBACH/MICHELFELD - "Schwierig ist es nicht, Kinder für ein Krippenspiel zu gewinnen": In dieser Hinsicht sind sich die Leiterinnen – Bianca Deml von der Pfarrkirche Sankt Johannes in Auerbach, Sandra Keil von der Christuskirche Auerbach und Rita Schatz von der Asamkirche in Michelfeld – völlig einig.

Die diesjährigen Krippenspieler unter der Leitung von Rita Schatz in der Asamkirche in Michelfeld bei der Stellprobe für das Schlussbild. Foto: Barbara Schuster



Die Lehrerin Bianca Deml hat in Auerbach 18 Kinder für ihr weihnachtliches Krippenspiel gefunden. Die Darsteller sind Schüler der 1. bis 6. Jahrgangsstufe. Einige Mitwirkende singen bereits im Kirchenchor "Ain Karem", ebenfalls unter der Leitung von Bianca Deml.

"Ich mache mir vorher schon Gedanken, wer welche Rolle übernehmen könnte." Deml schreibt das Stück immer selbst und sucht passende Lieder für die musikalische Begleitung aus.

"Manchmal kommt es vor, dass ich einen Text nochmal individuell umschreibe, so dass er auch für das Alter angemessen ist", erklärt Bianca Deml. Es werden verschiedene Weihnachtslieder gesungen, welche die Kinder auswendig lernen. Schon die Kleinsten haben eine Rolle, bei der sie kurze Texte rezitieren dürfen.

Es gab insgesamt drei Proben, die erste ist besonders wichtig zum Kennenlernen und für die Rollenverteilung. Die weiteren Proben finden bereits mit Kostümen und Requisiten statt. Bianca Deml wird hier auch von den Eltern unterstützt.

Auch die Grundschullehrerin Rita Schatz stemmt in Michelfeld bereits zum 39. Mal ein Krippenspiel. Und hat in diesem Jahr wieder 15 Kinder für die Vorstellung am Heiligen Abend gewinnen können.

Rita Schatz leitet den bekannten Michelfelder Kinderchor. "Jedes Chorkind ahnt, dass es an Weihnachten am Krippenspiel teilnehmen wird, sei es als Schauspieler oder als Musikant mit Instrument", schmunzelt Schatz. Zusätzlich fragt sie die Kinder der 3. und 4. Klasse in der Grundschule, wer gerne mitmachen möchte. "Kinder in diesem Alter sind sehr gut geeignet, weil sie während der Darstellung richtig in ihre Rollen eintauchen. So entsteht eine ganz besondere, wunderbare Atmosphäre, die man spüren kann."









Rita Schatz legt sehr viel Wert auf das Singen. Nicht nur die Engel, sogar Maria wird mit Gesang die Weihnachtsgeschichte untermalen. Sehr stolz ist Schatz auf die musikalische Begleitung, denn dieses Jahr sind verschiedenen Flöten auch ein Cello und eine Geige mit dabei. "Da braucht es schon musikalisches Fachwissen, um die verschiedenen Instrumente aufeinander abzustimmen." Die Musiker studieren ihre Lieder in eigenen Unterrichtsstunden ein. Unterstützung hat Schatz von den größeren Schulkindern, die schon einmal beim Tragen der Requisiten oder beim Auf- und Abbauen helfen.

Spannend blieb es in der Christuskirche in Auerbach, ob noch wirklich alle Rollen besetzt werden konnten. "Dieses Jahr fehlen ein paar Kinder" , erklärt Sandra Keil, die Leiterin des umfangreichen und auch anspruchsvollen Krippenspiels und fügt hinzu: "Manche Kinder sind eben auch sehr jung und manche trauen sich auch noch nicht zu, eine Rolle zu spielen", erklärt Keil. Tatsächlich hat sie aber wieder elf Mitwirkende zusammentrommeln können — und dann wurde jeden Freitagnachmittag fleißig im Gemeindehaus geübt.

Darsteller (links) bei der Kostüm- und Stellprobe für das Krippenspiel im Gemeindehaus der Christuskirche in Auerbach. Bianca Deml bei der Krippenspielprobe mit Requisiten und Kostümen in der Pfarrkirche in Auerbach (rechtes Bild).



In der Christuskirche in Auerbach werden am Heiligen Abend Maria und Josef, die Hirten, Könige und Engel die Weihnachtsgeschichte mit Texten und passenden Liedern wieder aufleben lassen. Für die Generalprobe liegen die Kostüme und Requisiten schon bereit.

Wer sich selbst ein Bild machen will, besucht am Heiligen Abend eines der Krippenspiele. Es haben sich wie alle Jahre wieder viele große und kleine Leute auf den Weg gemacht, um die Weihnachtsgeschichte unter den Menschen zu verbreiten.

