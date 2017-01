Bei Ausweichmanöver gegen Sattelzug: Hoher Schaden

BINDLACH - 20.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der A9 nahe Bindlach. Bei einem Ausweichmanöver war ein Pkw gegen einen Sattelzug geprallt. Weil dabei ein Öltank beschädigt wurde, musste die Autobahn gesperrt werden.

Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr befuhr eine 22-jährige aus dem Zulassungsbereich Neustadt-Waldnaab mit ihrem Pkw die A 9 in Richtung Berlin. Am Bindlacher Berg wechselte sie vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Zum gleichen Zeitpunkt wechselte ein heller Pkw vom linken auch auf den mittleren Fahrstreifen.

Die Frau übersteuerte beim Ausweichmanöver und geriet ins Schleudern. Sie krachte in die Seite eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzugs.

Bei dem Zusammenstoß wurde ein Hydrauliköltank aufgerissen und es liefen etliche Liter Öl aus. Der rechte Fahrstreifen war im Bereich der Unfallstelle deswegen längere Zeit gesperrt.

Die Angestellte kam mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von 20.000 Euro.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Bayreuth, Telefon 0921/506-2330, in Verbindung zu setzen.

