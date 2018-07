Bei bestem Wetter: 25. Waldstock-Festival hat begonnen

Der Freitag startete mit einem Umzug und toller Musik - vor 30 Minuten

PEGNITZ - Fröhliche Jubiläumsfeier an einem lauen Sommerwochenende: Am Freitagabend hat in Pegnitz das 25. "Waldstock"-Festival begonnen. Bei dem "Umsonst und draußen"-Musik-Event scheint der Mainstream in diesem Jahr ferner den je zu sein. Wir haben die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Abtanzen und Spaß haben: Der Freitag auf dem "Waldstock"-Festival Zum Auftakt gab es groovenden Fusion-Jazz von der peruanischen Combo "Parresia", American Folk und Country mit "Maybellene and Friends", Gute-Laune-Ska und Reggae mit "Doktor Umwuchts Tanzpalast" und Italo-Nostalgie mit dem "Adriano Celentano Gebäckorchester". Ein rundes Paket zum Abtanzen und Spaß haben.



Bilderstrecke zum Thema 25 Jahre Waldstock: Großer Umzug durch die Pegnitzer Innenstadt Das Waldstock-Festival findet an diesem Wochenende bereits zum 25. Mal auf der idyllischen Lichtung am Schlossberg statt. Zum Jubiläum zogen die Festival-Fans am Freitag durch die Pegnitzer Altstadt, vor dem Rathaus gab es eine kleine Kundgebung. Bei der entspannten Umsonst-und-Draußen-Veranstaltung treten insgesamt 13 Bands auf.



Bilderstrecke zum Thema Letzter Feinschliff für das Waldstock-Festival Noch in den Stunden vorher wird auf dem Schloßberg in Pegnitz letzte Hand angelegt: Der Aufbau für das Waldstock-Festival lief auch am Freitag noch auf Hochtouren.



Hans von Draminski