Bei den "Enzian"-Schützen neben Masse auch Klasse

Drei Teams landeten bei den Rundenwettkämpfen ganz vorne - Zwei Teams feiern Aufstieg - vor 2 Stunden

KIRCHENBIRKIG - Kein anderer Verein – außer dem weit mitgliederstärkeren SV Hohenstadt – stellt mehr Mannschaften im Gau Pegnitzgrund als die Enzian-Schützen. Sie bieten aber nicht nur Masse, sondern auch Klasse: Gleich drei Teams schlossen die Rundenwettkämpfe siegreich ab.

Gleich drei Mannschaften der Enzian-Schützen Kirchenbirkig schlossen die Rundenwettkämpfe erfolgreich ab. Links die Luftgewehr-, rechts die Luftpistolenschützen und vorne die Jugend. © Foto: Richard Reinl



Beim traditionellen Meisterschaftsessen im Vereinsheim lobte Schützenmeister Christian Brütting die erfolgreichen Aktiven. Die Erfolge seien das Ergebnis einer guten Nachwuchsarbeit. Einzigartig nannte er die Zusammenarbeit zwischen jung und alt bei den Schützen. Nicht selten seien Talente, die kurzfristig als Ersatz einspringen mussten, als Beste zurückgekehrt.

Gleich zwei Mannschaften haben aktuell den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Die erste Garnitur der Luftgewehrschützen belegte in der Gauoberliga mit 32:10 Punkten den ersten Rang. Den Erfolg sicherten Anja Hübner (Durchschnitt 371,9), Rainer Wohlfahrt (371,7), Thomas Wölfel (371,0) und Helena Neuner (366,5). Der Sieg ist umso erfreulicher, nachdem in den vergangenen Jahren nur ein fünfter und ein sechster Rang erreicht wurden.

Beim Schießen mit der Luftpistole belegte die vor Jahresfrist in die Bezirksoberliga 2 aufgestiegene erste Mannschaft mit Jörg Schaffer (362,1), Raymund Lodes (357,7), Frank Wagner (346,8), Dominique Lodes (343,5) und Ronny Rude (334,8) einen respektablen dritten Platz.

Reserve steigt auf

Die zweite Mannschaft, die vor einem Jahr als Meister der Gauoberliga auf den Aufstieg verzichtet hatte, wiederholte diesen Erfolg und schießt künftig in der Bezirksliga. Für 25:5 Punkte in der Endabrechnung sorgten Manuel Redel (349,6), Felix Seemann (342,2), Georg Bähr (333,3) und Michael Lodes (330,7).

Die Erfolgsgeschichte bei den Rundenwettkämpfen komplettierte die Luftgewehr-Jugendmannschaft, die zum zweiten Mal in Folge die Meisterschaft feiern konnte, auch wenn diesmal im Gegensatz zum Vorjahr mit 14:2 Punkten das lupenreine 16:0-Ergebnis vom Vorjahr nicht mehr ganz erreicht wurde. Ein Aufstieg ist mit dem Titel nicht verbunden, weil der Kirchenbirkiger Nachwuchs schon in der höchsten Liga schießt. Sportleiter Rainer Wohlfahrt ehrte die Meisterschützen Celina Lodes (355,5), Nina Rascher (348,2), Jasmin Hübner (343,1) und Florian Distler (333,5).

rr