Bei der Kerwa Konkurrenten die Nase zertrümmert

Geschädigter lehnte ärztliche Behandlung ab - Schläger hatte über 1,3 Promille - vor 3 Minuten

BAYREUTH - Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, kam es am Rande einer Kirchweihveranstaltung in der Egerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen aus dem Landkreis Bayreuth und einem 19-jährigen Bayreuther. Dabei erlitt einer der beiden Kontrahenten einen Nasenbeinbruch.

Die Beiden gingen im Verlaufe einer Streitigkeit im Zelt aufeinander los. Der 17-Jährige schlug dem älteren Konkurrenten mit der Faust derart brutal ins Gesicht, dass dieser dabei eine Nasenbeinfraktur erlitt. Eine medizinische Behandlung durch die herbeigerufenen Sanitäter lehnte der Geschädigte jedoch ab und ging auf eigene Verantwortung seiner Wege.

Ein Alkoholtest bei dem Schläger ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Er erhält nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

rr