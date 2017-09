Bei Fernbus-Pause in Pegnitz Joints geraucht

Zivilfahnder der Verkehrspolizei in unmittelbarer Nähe nicht erkannt - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Zwei Mal zündeten sich Reisende beim Stopp ihres Fernbusses auf der Rastanlage Pegnitz/Fränkische Schweiz einen Joint an. Dumm nur, dass ausgerechnet Zivilfahnder der Verkehrspolizei in der Nähe waren,

Am Donnerstagnachmittag hatte sich ein 43-jähriger Berliner während der Pause seines Fernbusses an der Rastanlage Fränkische Schweiz einen Joint gegönnt. Wenige Stunden später war es ein 20-jähiger Mittelfranke an gleicher Stelle. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes kam noch ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana zu Tage.

Die Polizisten stellten die Joints und das Tütchen sicher. Beide Männer werden wegen des Drogenbesitzes angezeigt.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.