Bei KSB tut sich was im Vorstand

Dr. Peter Buthmann verlässt Unternehmen zum Jahresende - vor 2 Minuten

PEGNITZ - Mitte November wurde Dr. Stephan Timmermann zum Sprecher des Vorstandes der KSB Aktiengesellschaft ernannt. Vorübergehend besteht das Gremium aus fünf Personen, das ändert sich zum Jahresende: Dr. Peter Buthmann wird dann planmäßig ausscheiden — 25 Jahre nachdem seine Karriere im Unternehmen in Pegnitz begann.

Dr. Stephan Timmermann (rechts) ist neuer Sprecher des Vorstandes. Dr. Peter Buthmann (links) wird Ende Dezember aus dem Gremium ausscheiden. © Marcel Staudt



Dr. Stephan Timmermann (rechts) ist neuer Sprecher des Vorstandes. Dr. Peter Buthmann (links) wird Ende Dezember aus dem Gremium ausscheiden. Foto: Marcel Staudt



"Ich hatte immer eine enge Beziehung zu diesem Standort", sagt Buthmann zu seinem Abschied und meint damit das KSB-Werk in Pegnitz. Als Konstruktionsleiter für Pumpen fing er hier an, frisch mit der Familie aus dem Ruhrgebiet hergezogen. "Das war schon eine Überlegung, weil es hier kaum andere große Firmen gibt. Aber heute weiß ich: Die Entscheidung war absolut richtig." Denn nach zehn Jahren war Buthmann schon weit gekommen, "Schritt für Schritt ging es weiter", sagt er. Dann kam der 1. Januar 2007 und mit diesem Datum der Wechsel in den Vorstand der KSB. Ab diesem Zeitpunkt war Buthmanns Hauptarbeitsplatz in der Zentrale in Frankenthal. Das Haus in Bayreuth, wo er während seiner Zeit in Pegnitz lebte, behielt Buthmann. Nun, wird er dort wieder einziehen.

Zur Verabschiedung erhielt er von den Vorstandskollegen ein Ruderboot, das er im Ruhestand oft zu Wasser lassen möchte. Dem Neuen im Gremium, Stephan Timmermann, rät er "die KSB in der Summe anzuschauen, um zu verstehen, was wir machen". Schließlich ist das Unternehmen mit Produktionswerken, Vertriebsniederlassungen und Vertretungen sowie Servicestätten in mehr als 100 Ländern vertreten.

Timmermann wird unter anderem die Bereiche Strategie, Kommunikation, Recht und Revision verantworten. Ziele hat er sich bereits gesetzt, kurzfristig und langfristig: "Ich möchte Spaß haben an der Integration. Die Fortführung und Sicherung der Arbeitsplätze ist sehr wichtig. Es gilt, mit sehr offensivem und nachhaltigem Service in der Weltliga zu verbleiben." Timmermann geht davon aus, dass er drei bis vier Mal pro Jahr in Pegnitz sein wird. Ansonsten setzt er auf Digitalisierung und Motivation der Belegschaft: "Kernaufgabe ist es, die Menschen mitzunehmen."

mast